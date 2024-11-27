李長庚：不用視川普為洪水猛獸 與他共舞想辦法跳優雅

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（中央社記者羅元駿台北27日電）美國總統當選人川普（Donald Trump）明年重返白宮，全球總經情勢面臨新變局。國泰金總經理李長庚今天表示，不用將川普視為洪水猛獸，了解他的政策邏輯後，就應該懂得趨吉避凶，「未來4年要與川普共舞，就想辦法跳得優雅點」。

國泰金今天舉行2024第3季法人說明會公布營運成績，今年前3季稅後淨利為新台幣1034億元，續創歷年同期次高，每股盈餘（EPS）為6.78元。

李長庚在法說會後接受媒體聯訪指出，不用把川普當成洪水猛獸，而川普快速決策帶來很快的改變，企業和市場必須必須抓緊節奏；再來是他的「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA），意在每個國家不能占美國便宜，川普什麼都想要美國得到好處。

李長庚進一步說明，關稅政策除了對個別企業有影響，其他政策的影響性不是那麼直接，反而是國與國之間的影響較大，川普的政策轉變很快，對股票市場的變動也很大，但他也不可能讓股票市場下跌20%或30%。

近期川普宣布要對中國、墨西哥和加拿大課徵關稅，李長庚指出，對於墨西哥、加拿大課關稅是「項莊舞劍，意在沛公」，川普目標明確，當其他國家和美國聯繫度越高，受池魚之殃的比重越高。

李長庚說，聽到川普2個字不用發抖，自己要想辦法活下去，了解川普的政策邏輯後，就應該懂得趨吉避凶，「未來4年要與川普共舞，就想辦法跳得優雅點」。

針對2025年的經濟發展與風險，李長庚表示，現在歐洲與中國的景氣相對弱，近2至3年是見到獨強的美國，台灣則受惠於人工智慧（AI）的發展讓經濟表現強勁。

李長庚指出，目前台灣是站在贏的這一邊，美國經濟因AI因素保持優勢，台灣也剛好跟上，樂觀看待台灣經濟表現。

李長庚補充，只要中國政府的政策持續加持，不動產下跌可以減緩並穩住地方債務，相信經濟動能就可以復甦；歐洲則是當俄烏戰爭的影響降低，歐洲的經濟也有望慢慢恢復。（編輯：潘羿菁）1131127