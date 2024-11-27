明年股利殖利率有望4%？國泰金李長庚：盡量爭取

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北27日電）法人關心國泰金明年股利殖利率能否有4%，總經理李長庚今天指出，喊出要發幾塊錢不是他的權限、也不敢保證，因為還要送審計委員會與董事會，經營部門就是做出績效、提高獲利，不過會「盡量爭取」。

國泰金今天舉行2024第3季法人說明會，國泰金今年前3季稅後淨利為新台幣1034億元，續創歷年同期次高，每股盈餘（EPS）為6.78元。國泰金財務長陳晏如說明稅後淨利部分，子公司銀行、證券皆超越去年全年、創歷史新高；產險及投信也創歷年同期新高、人壽則創同期次高。

陳晏如指出，明年股利將反應金控獲利績效的增長，整體綜合考量金融同業的股利發配率水準，而國泰金目前發配量能充沛，對於明年股利政策正面樂觀。

對於法人提問明年股息殖利率能否有4%，李長庚說明，經營部門是努力做出績效、提高獲利，喊出要發幾塊錢不是他的權限、也不敢保證，因為還要送審計委員會與董事會，不過會「盡量爭取」。他也補充，現在到年底還有1個多月，每天都有很多「驚悚」的新聞，對市場干擾很大，但經營部門就是努力把績效做出來。

近期公股行庫積極打詐、串聯暫停對非實名制社群平台投放廣告。李長庚直言，打詐是金融機構責無旁貸的責任、更是嚴肅的問題。但他坦言，不清楚什麼是實名制，像是中國的身分證字號（ID）、手機號碼與臉都是實名制，但台灣民主國家不太可能做到像中國那樣。

李長庚表示，期待數發部明年上路的數位平台廣告實名制，國泰金會透過加強投放實名制管道或是值得信賴的媒體，減少在不負責任的平台投放。他重申，詐騙不可容忍，金融業一起努力採取行動，從源頭上來解決民眾遭詐風險。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

金管會主委彭金隆上任後，力拚將台灣打造為亞洲資產管理中心，並初步與高雄市共同規劃推動資產管理專區建置，由地方政府將提供行政誘因，如營運場地、租金優惠、費用補貼與行政協助等。

李長庚指出，自由貿易港區設置管理條例中有提到相關金融業務，像是高雄亞灣區就鼓勵企業去設點，他相信只要有私人銀行業務的國銀都會去，讓台灣有錢人不用跑到香港、新加坡去；而國泰在高雄已有數位中心和私銀辦公室，他期待相關單位釐清包含金流、法規等機制後，公司一定積極參與。（編輯：楊凱翔）1131127