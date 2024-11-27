墨西哥恐被美加徵關稅 貿協稱不意外估台廠有準備

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北27日電）美國總統當選人川普擬提高關稅，牽動供應鏈布局變化。外貿協會董事長黃志芳表示，根據國際智庫「川普風險指數」，墨西哥的風險指數最高，川普對墨西哥、加拿大、中國課徵重稅並不在意料之外，台廠應該也都有進行沙盤推演，以因應未來經貿環境變化。

川普昨天在社群媒體發文，揚言一上任就要對鄰邦加拿大、墨西哥徵收25%關稅，對中國加徵10%關稅，是他選後就兌現關稅政見最清晰的一次表態。

第33屆台灣精品獎典禮今天登場，邀請巴黎奧運羽球男雙金牌組合李洋與王齊麟頒獎。經濟部國際貿易署表示，今年共有155家企業、共計286件產品獲獎，其中宏碁智醫股份有限公司、華碩電腦股份有限公司、巨大機械工業股份有限公司、明昌國際工業股份有限公司等企業獲得金質獎。

黃志芳今天出席台灣精品獎頒獎典禮受訪表示，川普贏得美國大選時，各國政府應該都有心理準備；在美國總統大選之前，台灣企業應該也都有針對美國大選後情勢變化進行沙盤推演。

黃志芳指出，為了解川普當選後對各國的影響，經濟學人智庫（EIU）計算出「川普風險指數」，墨西哥是71分、風險指數最高，因此川普對墨西哥、加拿大、中國課徵重稅其實並不在意料之外。

根據經濟學人智庫報告，川普風險指數最高的前3名分別為墨西哥、哥斯達黎加和德國，中國、加拿大則是約50分。至於哪些國家最不受影響，倒數3名分別為沙烏地阿拉伯、澳洲及波蘭。

報告也提到，最受到美國貿易政策改變的國家分別為墨西哥、中國、加拿大、越南、德國及日本，台灣則是排行第7名。（編輯：楊凱翔）1131127