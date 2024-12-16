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打造無人機非紅供應鏈 全科會強化自主技術3箭齊發

2024/12/16 16:55
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（中央社記者張璦台北16日電）無人機成為全國科學技術會議關鍵字之一。據會議議題草案，由於無人機涉及資安、國安疑慮，歐美陸續禁用紅色供應鏈零組件，因此政府擬透過強化自主關鍵技術與開發核心系統等3大措施，使台灣成為亞太第一無人機民主供應鏈中心。

每4年召開1次的行政院全國科學技術會議今天登場，總統賴清德、多位部會首長，以及台積電董事長暨總裁魏哲家、工商協進會理事長吳東亮、中小企業總會理事長李育家等產官學研人士與會。會議議程一共3天，並將在18日發布總結報告。

根據用於全國科學技術會議徵詢意見的議題草案，由國科會主導的「智慧科技」議題，包含5大信賴產業、民主夥伴關係、前瞻科技布局、前瞻人才布局等4項子題。

在民主夥伴關係部分，草案點出，國內已具備無人機機體及動力完整製造能力，而酬載、通訊、地面導控、飛導控等模組自主技術能量，尚有不足。同時，台灣無人機產業鏈雖已初步成形，但廠商規模多以中、小企業為主，仍不足以完備無人機產品產製能量，且供應鏈尚未完成整合。

草案進一步指出，目前在中小型無人機技術發展中，無人機的核心系統、次系統及零組件在國際市場上，大多來自於紅色供應鏈，無法確定數據是否外傳，因此其安全性令人擔憂；且國內現有產業，多半以組裝現成組件為主，其核心組件，如飛控系統、導控系統、通訊模組、導航元件及圖傳系統等，大部分透過外購或利用開源軟體發展。

為因應上述情況，草案提出「打造優勢科技的民主供應鏈」策略，透過3大措施，打造無人機非紅色供應鏈，使台灣成為亞太第一無人機民主供應鏈中心。

3大措施中，首先為打造無人機產業聚落，透過產官學研等相關單位，促使無人機產業研發紮根，鏈結無人機研發創新、生產製造、飛測場域等3大基地，逐步形成台灣無人機製造產業聚落。

再者為布局國際市場，草案指出，無人機產業因涉及資安與國安疑慮，歐、美等國已紛紛禁止使用紅色供應鏈零組件，國際客戶將眼光看向台灣，透過參展、合作會議及商機媒合等交流方式，拓展市場，擴大爭取國際市場訂單。

草案指出，第3是強化無人機自主關鍵技術，透過軍用商規無人機需求，建立非紅供應鏈的整機產品，並持續透過內需市場支援國內業者發展無人機關鍵技術與應用服務，提供警消、救災、搜救、影像測繪、巡檢、國防等用途。

草案也進一步說明，相關技術包含建立無人機群飛技術、導控系統、自主定位技術、具異質協同控制系統、通信中繼網路、反制技術等技術等，並自主開發核心系統等。（編輯：楊凱翔）1131216

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