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黃仁勳：輝達與台積電共創機器人和自動駕駛汽車新機會

2025/1/18 16:46（1/18 16:54 更新）
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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前右）18日中午在台北知名台菜餐廳宴請供應鏈高層，台積電董事長魏哲家（前左）出席，餐敘後兩人互相握手致意。中央社記者謝佳璋攝 114年1月18日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前右）18日中午在台北知名台菜餐廳宴請供應鏈高層，台積電董事長魏哲家（前左）出席，餐敘後兩人互相握手致意。中央社記者謝佳璋攝 114年1月18日
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（中央社記者張建中、江明晏台北18日電）輝達執行長黃仁勳今天中午宴請供應鏈夥伴，台積電董事長暨總裁魏哲家應邀出席，黃仁勳表示，輝達和台積電具有長期友誼，前面有一個巨大成長機會，雙方正在共同創造新的市場及機會，例如機器人、自動駕駛汽車。

媒體詢問，今天晚上是否與台積電創辦人張忠謀會面，黃仁勳回應，會去向張忠謀說新年快樂，並按傳統慣例一起享用威士忌。

黃仁勳與魏哲家17日中午已在文華東方酒店先行餐敘，今天再次出席午宴。黃仁勳親送魏哲家離開時受訪表示，很難想像當年世界正展開新的個人電腦革命，個人電腦革命也讓世界開始關注台灣。在旁的魏哲家聽聞後笑回，是黃仁勳把世界目光帶來台灣。

黃仁勳接著笑答，「那不是真的」，他來台灣是為了魏哲家和台積電，當年他來台灣見張忠謀時才33歲，還年輕、頭髮是全黑的，現在已經變全白了。他強調，沒有台積電，就沒有輝達。

黃仁勳指出，現在正處於新運算革命的開端，個人電腦革命非常重要，電腦普及至每個人手中，帶來網際網路的興起以及產生行動運算，今天一起慶祝新時代的開始，他要祝賀並感謝魏哲家和合作夥伴成功投產Blackwell。

黃仁勳表示，每台Blackwell電腦都有60萬個零件、重達1.5噸，蘊含令人驚嘆的先進技術、非常複雜，現在正在成功大量生產Blackwell。

此外，黃仁勳也向魏哲家表達祝賀，並感謝台積電擴增CoWoS

CoWoS小百科

CoWoS是一種半導體的先進封裝技術，可以拆成CoW和WoS。CoW（Chip-on-Wafer）指的是「晶片堆疊」、WoS（Wafer-on-Substrate）則是將晶片堆疊在基板上，可提高晶片間的數據傳輸速度。

透過先進封裝技術的進步，晶片製造商有望持續提升晶片效能，繞過3奈米製程逐漸遇到物理極限瓶頸的問題。

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-L全新技術，一起為未來做好準備；他指出，人工智慧未來將會應用到各行各業，並對世界各地的資料中心展開現代化改造。
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黃仁勳說明，在前面有一個巨大的成長機會，雙方正在共同創造新的市場和機會，例如機器人、自動駕駛汽車，未來幾年仍有很多工作須要共同努力；今天他與供應鏈夥伴一起慶祝電腦產業的新開始，祝賀成功推出產品並為下一代產品做好準備。

午宴受邀企業家除了魏哲家，還有鴻海集團董事長劉揚偉，廣達董事長林百里、副董事長梁次震，華碩董事長施崇棠、共同執行長胡書賓，和碩董事長童子賢、矽品董事長蔡祺文、宏碁董事長陳俊聖、緯創董事長林憲銘，英業達董事長葉力誠、總經理蔡枝安，技嘉總經理李宜泰、林英宇，工業富聯董事長鄭弘孟、華擎總經理許隆倫、微星董事長徐祥等人。（編輯：張若瑤）1140118

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#魏哲家
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#輝達
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