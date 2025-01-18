黃仁勳宴請供應鏈高層 劉揚偉魏哲家林百里現身與會

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（中央社記者江明晏、張建中台北18日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天中午在台北知名台菜餐廳宴請供應鏈廠商高層，現場眾星雲集，台積電董事長魏哲家、鴻海集團董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠、和碩董事長童子賢等相繼現身。童子賢表示，「今天是來參加Jensen（黃仁勳）和大家的尾牙」。

黃仁勳16日搭乘專機來台後，展開緊湊的行程，先是為矽品潭子新廠揭牌，17日中午並與台積電董事長魏哲家午宴，晚間趕赴代工大廠緯創、自家輝達台灣分公司的尾牙。

黃仁勳今天中午在鄰近台北小巨蛋旁的台灣知名台菜餐廳宴請供應鏈高層，席開至少5桌、至少約35名的企業高層與會。

現場眾星雲集，除了台積電董事長魏哲家、鴻海集團董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、緯穎董事長洪麗寗陸續現身，華碩董事長施崇棠、共同執行長胡書賓，以及和碩董事長童子賢、矽品董事長蔡祺文、宏碁董事長陳俊聖、緯創董事長林憲銘、英業達董事長葉力誠、總經理蔡枝安，還有技嘉總經理李宜泰、林英宇、工業富聯董事長鄭弘孟、華擎總經理許隆倫、微星董事長徐祥等，也都是座上賓。

童子賢入場前受訪時表示，今天是來參加Jensen（黃仁勳）和大家的尾牙，心情很開心。

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去年5月下旬，台北電腦展前，黃仁勳也在同一地點宴請供應鏈夥伴，當時供應鏈夥伴座上賓也是「大咖」雲集。

黃仁勳昨晚在尾牙前受訪表示，18日會與許多供應鏈夥伴的執行長們會面，感謝他們打造輝達的超級電腦；他強調，目前約有45座工廠全天候運作，建造採用輝達Grace與Blackwell晶片的超級電腦，他想確保有機會感謝所有供應商的努力付出，同時為下一個更重要的年度做準備。（編輯：楊蘭軒）1140118

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前）18日中午在台北知名台菜餐廳宴請供應鏈高層，抵達餐廳時向現場媒體和民眾致意。中央社記者謝佳璋攝 114年1月18日

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳18日中午在台北知名台菜餐廳宴請供應鏈高層，鴻海董事長劉揚偉（前）出席。中央社記者謝佳璋攝 114年1月18日

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳18日中午在台北知名台菜餐廳宴請供應鏈高層，台積電董事長魏哲家（前）出席。中央社記者謝佳璋攝 114年1月18日

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳18日中午在台北知名台菜餐廳宴請供應鏈高層，和碩董事長童子賢（前左）出席。中央社記者謝佳璋攝 114年1月18日