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黃仁勳首次與張忠謀通話辦公室太吵大喊安靜 開啟逾20年友誼

2025/1/16 11:40（1/16 12:02 更新）
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輝達執行長黃仁勳（右）與台積電創辦人張忠謀（左）有超過20年好交情。（中央社檔案照片）
輝達執行長黃仁勳（右）與台積電創辦人張忠謀（左）有超過20年好交情。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北16日電）眾所皆知輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與台積電創辦人張忠謀有著超過20年好交情，在即將上市的「黃仁勳傳」中文版揭露，這一切始於當年張忠謀首次打給黃仁勳的一通電話，由於當時辦公室相當喧鬧，黃仁勳情急之下還大聲說：「各位，拜託安靜點，張忠謀打電話來了。」

黃仁勳將於今天抵台，預料又將掀起一股「仁來瘋」，而全球第一本黃仁勳授權採訪傳記「黃仁勳傳」中文版也預定於20日上市，書中還原黃仁勳第一次與張忠謀通話、第一次參觀台積電廠房的場景。

書中提到，輝達的Riva顯卡供不應求，歐洲供應商的產能已無法應付，黃仁勳於是開始尋找其他供應商。黃仁勳積極聯繫台積電，但一直沒能搭上線，他留下一連串語音訊息，都沒收到回應，於是親筆寫信給當時的台積電董事長張忠謀。

信件寄出後，黃仁勳心想這封信也許會石沉大海，但不久後他就接到張忠謀的來電。

那是一個週五傍晚，很多輝達員工開始打電動，辦公室相當喧鬧，黃仁勳接起電話時，員工還在吵吵鬧鬧，於是黃仁勳說，「各位，拜託安靜點，張忠謀打電話來了。」根據輝達共同創辦人馬拉考斯基的說法，實際上黃仁勳說的是「他媽的都給我閉嘴，我在跟張忠謀通電話。」

張忠謀也在自傳下冊談起這段往事，當年接到黃仁勳來信時，正是張忠謀自兼總經理不久，很想親自與客戶建立關係。張忠謀在加州時打了電話給黃仁勳，但背景相當吵雜，當張忠謀介紹自己，忽然黃仁勳大聲地吼：「安靜！安靜！莫理士．張正在打電話給我！」

從這通電話之後，開始了張忠謀與黃仁勳20幾年的友誼，以及台積電與輝達的合作。

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黃仁勳在1990年代末第一次參觀台積電廠房，他形容是地球上最潔淨的地方，精密的製程無人敢觸碰，就算一個腳步也可能造成干擾。

書中也提到，不管黃仁勳多富有或多出名，回台灣一定會逛夜市，經常去享用熱騰騰的國民美食牛肉麵，並透露最道地的吃法是在人來人往的路邊攤，坐在塑膠椅上大塊朵頤。（編輯：林淑媛）1140116

#黃仁勳
#台積電
#張忠謀
#輝達
黃仁勳傳：輝達創辦人如何打造全球最搶手的晶片
黃仁勳傳：輝達創辦人如何打造全球最搶手的晶片
  • 作者｜史帝芬．維特
  • 譯者｜廖月娟、林俊宏
  • 出版社｜天下文化
  • 出版日期｜2025/01/20
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