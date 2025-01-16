台積電CoWoS客戶砍單？魏哲家：謠言、努力滿足需求
2025/1/16 16:15（1/16 16:23 更新）
（中央社記者張建中台北16日電）台積電董事長暨總裁魏哲家今天表示，2024年AI加速器營收成長超過2倍，預期2025年可望再成長1倍。對於法人提問CoWoS是否遭客戶砍單，魏哲家說「是謠言，台積電持續努力滿足客戶需求」。
台積電今天召開法人說明會，魏哲家說，2024年人工智慧（AI）需求強勁，在資料中心執行訓練和和推論功能的AI繪圖處理器（GPU）、特殊應用晶片（ASIC）和高頻寬記憶體（HBM） 控制器等AI加速器營收年增超過2倍，比重接近15%。
魏哲家表示，2025年AI相關需求持續強勁增加，2025年AI加速器營收可望再成長1倍；2024年至2029年AI加速器營收年複合成長率接近45%。
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魏哲家預期，2024年至2029年台積電美元營收年複合成長率將接近20%，包括高效能運算（HPC）、智慧手機、物聯網和汽車平台都將成長。
市場日前傳出台積電CoWoS遭客戶砍單，法人今天提問砍單情況，魏哲家說，「是謠言，台積電持續努力滿足客戶需求」。（編輯：張良知）1140116
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