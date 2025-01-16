台股上漲510點收23025點 台積電帶領電子股強彈
2025/1/16 14:05（1/16 14:20 更新）
（中央社記者何秀玲台北16日電）美股強漲，加上台積電股價在今天法人說明會前強勢反彈，台股跳空開高，指數一度漲逾600點，終場收在23025.1點，上漲510.53點，漲幅2.27%，成交金額新台幣3330.91億元。
電子股上漲2.85%、金融股上漲0.79%。代表中小型股票的櫃買指數上漲1.97%。
台積電開高後維持高檔整理，終場以1105元作收，大漲40元，法人表示，台積電今天下午將舉辦法說會，市場預期，台積電可望釋出正面消息；另外，受到美國總統當選人川普20日將就職，以及台股下週將封關等消息影響，近期大盤指數將可能在季線和半年線區間來回震盪。
其他權值股包括鴻海上漲2.5元、收173.5元，聯發科上漲40元、收1460元。
CPO矽光子概念股今天表現強勢，包括聯亞、上詮、弘凱、環宇-KY分別以462元、325.5元、49.65元、139.5元攻上漲停。
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機器人概念股也表現不俗，包括和椿以105.5元攻上漲停，迅得、穎漢、聰泰分別上漲7.75%、7.74%、6.21%。
散熱股中，奇鋐和雙鴻分別上漲4.98%和1.8%。（編輯：楊凱翔）1140116
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