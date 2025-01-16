台積電2024年獲利創新高 每股純益45.25元
2025/1/16 14:02（1/16 14:14 更新）
（中央社記者張建中台北16日電）台積電2024年第4季營收與獲利同創新高，歸屬母公司淨利新台幣3746.8億元，每股純益14.45元；全年營收與獲利也創下新高，歸屬母公司淨利1兆1732億元，每股純益45.25元。
台積電今天召開法人說明會，公布2024年第4季營運結果。受惠高效能運算、智慧手機及車用平台業績成長，台積電去年第4季營收攀高至268.8億美元，達到預期的261億至269億美元的高標。
隨著產能利用率及生產力提高，台積電2024年第4季毛利率攀高至59%，較第3季拉升1.2個百分點，達到預期的57%至59%的高標；營業利益率49%，優於預期的46.5%至48.5%水準；歸屬母公司淨利新台幣3746.8億元，創下新高，每股純益14.45元。
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台積電第4季3奈米製程比重26%，5奈米比重34%，7奈米比重14%，包括3奈米、5奈米及7奈米等先進製程比重達74%。
台積電2024年總營收2兆8943億元，創下年度新高，年增33.9%；全年毛利率56.1%，較2023年拉升1.7個百分點；歸屬母公司淨利1兆1732億元，年增39.9%，每股純益45.25元，較2023年32.34元增加近4成。（編輯：張良知）1140116
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