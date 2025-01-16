魏哲家：最先進製程研發與量產結合 一定留在台灣

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（中央社記者張建中台北16日電）台積電董事長暨總裁魏哲家今天面對法人關切先進製程赴美議題時表示，最先進製程的量產必須緊跟著研發，一定會是在台灣先量產；未來擬透過建立在地供應鏈，拉近與台灣廠成本差距，這需美國政府幫忙。

台積電今天召開法人說明會，魏哲家指出，台積電提前完成在亞利桑那州的第1座晶圓廠生產時程表，已在2024年第4季採用4奈米製程進入量產，良率與台灣的晶圓廠相當。

他說，台積電在亞利桑那州的第2座和第3座晶圓廠正按計畫進行中，依據客戶需求，將採用更先進的製程技術，如3奈米、2奈米及A16製程技術。

市場傳出美國未來很可能會要求台積電提前在美國量產2奈米以下先進製程，甚至在美國設立研發中心，法人關心台積電為何最先進製程不馬上去美國。魏哲家表示，最先進製程的量產必須緊跟著研發，一定會是在台灣先量產（Taiwan always first.）。

魏哲家還表示，台積電與現在和未來的美國政府都會密切溝通，其餘不便透露太多。

魏哲家說，美國亞利桑那州供應鏈系統不完整，有些要從台灣運到亞利桑那州；未來將透過建立在地供應，改善成本，拉近與台灣廠成本的差距，不過需要美國政府在土地等方面幫忙。

至於美國政府日前宣布，人工智慧晶片的出口將分三級管制，並限制「封閉式AI模型權重」出口中國等被列為第三級國家。魏哲家表示，經與美國政府溝通，了解美國最在意的是人工智慧（AI），因為台積電在中國的AI客戶並不多，車用及消費性產品比較可能取得許可，因此禁令對台積電營運衝擊應相當有限。

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魏哲家說，台積電在日本熊本的第1座特殊製程技術晶圓廠，已經於2024年底開始量產，第2座廠將於2025年開始興建工程；在德國德勒斯登的晶圓廠計畫進展順利。

他表示，台積電在土地、水、電方面獲得台灣政府支持，持續在台灣擴大先進製程和封裝產能，除持續擴大南科3奈米產能，在新竹和高雄科學園區建立2奈米晶圓廠，並在台灣多的地點擴大先進封裝設施。（編輯：張良知）1140116