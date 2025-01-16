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台積電第1季營收估減5.5% 全年成長上看26%

2025/1/16 15:11（1/16 15:19 更新）
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（中央社記者張建中台北16日電）台積電預期，2025年第1季AI相關需求持續成長，不過受智慧手機淡季效應影響，季營收將約250億至258億美元，以中間值計，將季減約5.5%。台積電2025年美元營收年増幅度估為24%至26%。

台積電下午召開法人說明會，財務長黃仁昭表示，台積電2025年第1季毛利率將約57%至59%，以中間值計，將較2024年第4季下滑約1個百分點，營業利益率約46.5%至48.5%。

黃仁昭指出，隨著海外廠產能提升，估計將影響毛利率約2至3個百分點，電價成本提高，將影響毛利率約1個百分點，5奈米及3奈米製程產能轉換至2奈米將影響毛利率約1個百分點，台積電長期毛利率目標53%及以上應可達成。

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台積電董事長暨總裁魏哲家說，2024年AI需求強勁，不過其他需求溫和復甦，2024年包含製造、封測和光罩等半導體業產值成長6%，低於預期。

魏哲家表示，隨著庫存回復健康，預期2025年半導體產值可望成長10%，AI需求可望持續成長，台積電也將強勁成長，表現仍將優於半導體業水準。（編輯：楊凱翔）1140116

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