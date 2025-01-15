藍委提案刪百億預算 恐衝擊3000元節能家電汰換補助

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（中央社記者曾智怡台北15日電）立法院今天審查114年度中央政府總預算，國民黨立委提案刪除節能家電補助等預算達新台幣百億元。電器公會全聯會理事長廖全平直言，該政策上路多年，逢去年台電調漲電價，民眾改用節能家電可進一步節省電費，應維持鼓勵誘因。

經濟部推動住宅家電汰舊換新節能補助，凡是一級能效冰箱、冷氣，每台享有3000元補助，今年預計汰換204萬台，節電12.8億度。

立法院今天審查114年度中央政府總預算，國民黨立委提案「住宅家電汰舊換新節能補助」、「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」等減列共100億元。

中華民國電器商業同業公會全國聯合會理事長廖全平接受中央社記者訪問表示，截至去年底，全台使用超過10年定頻冷氣和冰箱仍有共730萬台，而行政院去年提出深度節能計畫、預計提撥136億元，盼今、明2年能進一步汰換掉430萬台冷氣和冰箱，本來元旦就要實施，因立院尚在審查預算，無法如期上路。

廖全平直言，節能家電汰舊換新預算攸關民生，不僅能節省電費、減少碳排，「省下來的電還可以用在發展經濟」；又逢去年台電調漲電價，改用節能家電也可以進一步減少家庭支出，應給予鼓勵誘因，業者也都會再加碼促銷、送贈品，刺激民眾汰舊換新，盼立委審思。

他指出，去年一級能源效率的冰箱和冷氣可節電35%到40%，今年新能效規範上路，又提升5%，等於可節電40到45%，同時減少碳排量，減少幅度相當於2450座大安森林公園吸碳量。

另一方面，立委今天也提案「推動節能服務業（ESCO）系統化改善補助」減列5億元，相當於5成經費遭砍。

經濟部表示，考量70%屬中小企業，平均年營業額僅4600萬元，資金與能量較為不足，今年匡列10億元經費，目標透過依節電成效提供差異化獎勵ESCO業者，整合產業用戶擴大節能成效。

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中華民國能源技術服務商業同業公會理事長趙宏耀表示，目前商業署、能源署既有補助大約每年6到8億元，主要是鼓勵能源使用用戶改善能源效率，並非直接獎助ESCO廠商，如今政府推動深度節能，按理應給予更多支持，像是租稅抵減或者直接補助，而非連能源用戶補助都刪去。

經濟部補充，今年編列10億元經費將不只是補助能源用戶，還會新增節能信保槓桿，可讓ESCO廠商貸款更順利；另給予績效補助，藉此刺激ESCO廠商媒合大用戶，強化節能效果。（編輯：潘羿菁）1140115