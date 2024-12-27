台積電熊本一廠開始量產 製造日本最先進半導體

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京27日綜合外電報導）日本熊本縣知事木村敬今天透露，台積電位在熊本縣菊陽町的第一工廠已開始量產。這座工廠將製造日本國內目前最先進的12至28奈米製程的邏輯半導體，並供貨給索尼集團（Sony）等客戶。

「讀賣新聞」、共同社報導，木村敬在例行記者會透露此事；台積電（TSMC）今天也證實這則消息，表示「12月已經依照計畫開始量產」。

熊本縣政府指出，營運台積電熊本廠的台積電日本子公司JASM（日本先進半導體製造）本月23日通知縣方已經開始量產。

台積電的熊本工廠是日本政府為了加強國內供應鏈而引進的工廠。

台積電與索尼半導體2021年宣布在當地建立晶圓廠。第一工廠2022年4月動工，2023年12月落成，今年2月開幕，主要生產影像感測器和車用半導體等。

第一工廠投資金額約1兆3000億日圓，日本政府決定提供最多4760億日圓的補助。第二工廠預計於2025年1至3月動工。（譯者：楊惟敬/核稿：陳昱婷）1131227