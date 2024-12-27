加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電熊本一廠開始量產 製造日本最先進半導體
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 產經

台積電熊本一廠開始量產 製造日本最先進半導體

2024/12/27 12:01（12/27 12:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台積電熊本一廠已開始量產。（共同社）
台積電熊本一廠已開始量產。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京27日綜合外電報導）日本熊本縣知事木村敬今天透露，台積電位在熊本縣菊陽町的第一工廠已開始量產。這座工廠將製造日本國內目前最先進的12至28奈米製程的邏輯半導體，並供貨給索尼集團（Sony）等客戶。

「讀賣新聞」、共同社報導，木村敬在例行記者會透露此事；台積電（TSMC）今天也證實這則消息，表示「12月已經依照計畫開始量產」。

熊本縣政府指出，營運台積電熊本廠的台積電日本子公司JASM（日本先進半導體製造）本月23日通知縣方已經開始量產。

台積電的熊本工廠是日本政府為了加強國內供應鏈而引進的工廠。

台積電與索尼半導體2021年宣布在當地建立晶圓廠。第一工廠2022年4月動工，2023年12月落成，今年2月開幕，主要生產影像感測器和車用半導體等。

第一工廠投資金額約1兆3000億日圓，日本政府決定提供最多4760億日圓的補助。第二工廠預計於2025年1至3月動工。（譯者：楊惟敬/核稿：陳昱婷）1131227

延伸閱讀
日媒公開台積電熊本廠員工餐廳 菜單選擇多炸雞蓋飯最受歡迎台積電美日中3地設廠 近4年累計獲逾700億元補助日媒訪台積電熊本廠水處理系統 一窺矽晶圓用水產出流程台積電擴大高雄投資 P4、P5廠預計明年動工輝達擬在台灣設海外總部 選址考量、經濟效益一次看懂
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台股早盤震盪漲逾30點
27
更多編輯台推薦新聞：