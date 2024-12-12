本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 國際

日媒公開台積電熊本廠員工餐廳 菜單選擇多炸雞蓋飯最受歡迎

2024/12/12 15:03（12/12 15:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台積電熊本廠JASM。（中央社檔案照片）
台積電熊本廠JASM。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京12日綜合外電報導）台積電位於日本熊本縣的第一工廠今年正式開始運作，日媒本月獲准進入管制嚴格的廠內採訪，除報導員工餐廳的菜單與價格之外，也介紹最受歡迎的特製炸雞丼飯（蓋飯）。

「熊本朝日放送」（KAB）11日報導，位在熊本縣菊陽町的台積電日本子公司JASM，由於保密需求，工廠的資訊管理極為嚴格，過去一直籠罩在神秘的面紗之下。

報導指出，進入工廠之際，除了採訪必要的攝影器材之外，不能攜帶智慧型手機等電子器材入內，同時必須通過如機場安檢般的偵測器，據稱不僅是採訪團隊，廠內員工也必須通過偵測器。

而熊本朝日放送的記者進入之後，先造訪據稱能容納900人的員工餐廳，中午時分可見到許多員工休息的身影。

由於工廠全天候運作，據稱員工餐廳從凌晨3時營業到深夜1時30分，其中高麗菜捲套餐一份617日圓（約新台幣133元），而最受歡迎且划算的餐點為JASM特製炸雞蓋飯，要價580日圓（約新台幣125元）。

除了蓋飯之外，還有咖哩飯、蕎麥麵、烏龍麵、拉麵等不同選擇。而餐廳也設有素食自助餐，以因應許多台灣素食者的需求。

雖然員工餐廳僅開放給內部員工使用，但當天採訪團隊獲准試吃，親身品嘗其中美味。

外界曾有傳聞稱員工餐廳的工作人員時薪高達3000日圓（約新台幣650元），熊本朝日放送記者為了求證，詢問餐廳工作人員，對方表示：「外界的資訊不是真的。」

除了餐廳之外，熊本朝日放送此行也獲准到位於工廠地下室的水處理設施一探究竟。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1131212

延伸閱讀
台南推再生水供應高科技業 日本熊本縣派員取經美商務部給台積電66億美元補助 盼A16先進技術落地台積電赴日 經部擬在九州設服務公司助供應鏈落地熊本水資源逐漸減少 台積電等晶片業者設廠面臨考驗
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台積電強勢填息 台股揚升143.17點收在23046.8點
108
更多編輯台推薦新聞：