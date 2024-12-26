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台積電擴大高雄投資 P4、P5廠預計明年動工

2024/12/26 21:30（12/26 22:10 更新）
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圖為晶圓代工廠台積電高雄2奈米廠（P1、左邊建築）在11月26日舉行進機典禮。（中央社檔案照片）
圖為晶圓代工廠台積電高雄2奈米廠（P1、左邊建築）在11月26日舉行進機典禮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹26日電）台積電持續擴大投資高雄，規劃於P3廠房東側土地接續啟動擴建計畫，延續先進製程，發揮產能群聚綜效，擴建的P4、P5廠房預計2025年動工。台積電表示，高雄廠按進度進行，配合政府程序。

台積電已規劃在高雄建置3座晶圓廠，其中，P1、P2將生產2奈米製程晶片，P3廠房已啟動建築規劃、執照申請及現地開工等作業，預計2026年辦理竣工及申請使照，將生產2奈米或更先進製程晶片。

基於全球半導體產業急遽變動、國際競爭壓力及產業製程全球布局考量，台積電有持續建廠擴充先進製程產能的迫切需求，規劃於P3廠房東側相鄰的土地接續啟動擴建計畫。

台積電副總經理莊子壽出席擴建計畫環境影響說明書公開會議，他表示，高雄5座廠估計會有8000名員工。台積電指出，高雄廠按進度進行，配合政府程序。

依據台積電擴建計畫內容指出，P4、P5廠預計2025年啟動建築規劃、執照申請及現地開工等作業，2027年辦理竣工及申領使照。（編輯：張良知）1131226

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