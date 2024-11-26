本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電2/300
首頁 / 產經

台積電高雄首座2奈米廠進機 估明年上半年試產

2024/11/26 09:42（11/26 10:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為位於楠梓產業園區的台積電高雄廠3月興建情況。（中央社檔案照片）
圖為位於楠梓產業園區的台積電高雄廠3月興建情況。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹26日電）晶圓代工廠台積電高雄2奈米廠今天舉行進機典禮，估計明年上半年展開試產，這是台積電在高雄的首座晶圓廠，象徵台積電高雄布局邁入新里程碑，在南台灣的規模也進一步擴大。

台積電對於今天的高雄2奈米廠進機典禮相當低調，屬於內部活動，不對外公開。外傳典禮由台積電資深副總經理暨共同營運長秦永沛主持，高雄市長陳其邁和供應鏈夥伴也受邀參加，不過依據高雄市政府資訊，陳其邁公開行程僅出席市政總質詢。

台積電董事長暨總裁魏哲家在10月法人說明會中表示，對2奈米製程感到興趣的客戶比想像的多，台積電將準備比3奈米更多的產能。

台積電2奈米製程將於明年量產，在新竹寶山和高雄兩地布建2奈米產能；其中，新竹寶山第1座2奈米廠已於今年4月進機，將於明年生產，寶山第2座2奈米廠將於2026年量產，台積電高雄第1座2奈米廠也將於2026年量產。

台積電2奈米製程在相同功耗下，速度較升級版3奈米（N3E）製程提升10%至15%，在相同速度下，功耗則降低25%至30%，晶片密度也提升逾15%。市場預期，台積電大客戶蘋果（Apple）和超微（AMD）應是首批2奈米客戶。（編輯：張均懋）1131126

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#2奈米
#魏哲家
#台積電
#秦永沛
#高雄市
#陳其邁
#先進製程
延伸閱讀
台股力守季線 法人：期待12月作帳行情市場樂見川普財長人選 美股揚升道瓊收盤創新高颱風襲台衝擊百貨週年慶 10月零售餐飲營業額翻黑台灣12強賽奪冠 企業捐贈至教育部專戶可抵稅150%
陳其邁
高雄亞灣跨年 K-POP演唱會舞台設計與卡司吹韓風高銀市府分行傳經理霸凌 陳其邁建議調查納外部委員
魏哲家
台積電獲66億美元補助 魏哲家：加速在美生產最先進半導體台積電第3季股利提高至每股4.5元 明年3/18除息
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
MSCI調整生效尾盤爆量 台股23000點得而復失
172.30.142.81
更多編輯台推薦新聞：