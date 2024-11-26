台積電高雄首座2奈米廠進機 估明年上半年試產

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（中央社記者張建中新竹26日電）晶圓代工廠台積電高雄2奈米廠今天舉行進機典禮，估計明年上半年展開試產，這是台積電在高雄的首座晶圓廠，象徵台積電高雄布局邁入新里程碑，在南台灣的規模也進一步擴大。

台積電對於今天的高雄2奈米廠進機典禮相當低調，屬於內部活動，不對外公開。外傳典禮由台積電資深副總經理暨共同營運長秦永沛主持，高雄市長陳其邁和供應鏈夥伴也受邀參加，不過依據高雄市政府資訊，陳其邁公開行程僅出席市政總質詢。

台積電董事長暨總裁魏哲家在10月法人說明會中表示，對2奈米製程感到興趣的客戶比想像的多，台積電將準備比3奈米更多的產能。

台積電2奈米製程將於明年量產，在新竹寶山和高雄兩地布建2奈米產能；其中，新竹寶山第1座2奈米廠已於今年4月進機，將於明年生產，寶山第2座2奈米廠將於2026年量產，台積電高雄第1座2奈米廠也將於2026年量產。

台積電2奈米製程在相同功耗下，速度較升級版3奈米（N3E）製程提升10%至15%，在相同速度下，功耗則降低25%至30%，晶片密度也提升逾15%。市場預期，台積電大客戶蘋果（Apple）和超微（AMD）應是首批2奈米客戶。（編輯：張均懋）1131126