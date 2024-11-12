台積電第3季股利提高至每股4.5元 明年3/18除息

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（中央社記者張建中新竹12日電）晶圓代工廠台積電2024年第3季現金股利提高至每股新台幣4.5元，除息交易日為2025年3月18日。

受惠高效能運算、智慧手機、物聯網和車用電子平台業績成長，台積電第3季營收達新台幣7596.9億元，歸屬母公司淨利3252.6億元，營收和獲利同步創下新高，每股純益12.54元。

台積電董事會今天核准配發第3季每股現金股利4.5元，較第2季的4元高出0.5元，配息基準日定為2025年3月24日，除息交易日為3月18日，自3月20日起至3月24日止停止普通股股票過戶，並於2025年4月10日發放。

台積電董事長魏哲家持股639萬2834股，將有2876萬元入袋。行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估計有74.41億元入帳。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，第3季股利估計將有約5.62億元入袋。台積電前董事長劉德音今年6月退休時持有台積電1291萬餘股，估計將有5809萬元股息入袋。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1131112