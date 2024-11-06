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張忠謀自傳揭密 曾徵詢黃仁勳是否接台積電執行長

2024/11/6 15:57（11/6 16:14 更新）
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圖為5月29日黃仁勳（右）來台在台北與台積電創辦人張忠謀（中）餐敘。（中央社檔案照片）
圖為5月29日黃仁勳（右）來台在台北與台積電創辦人張忠謀（中）餐敘。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北6日電）台積電創辦人張忠謀自傳下冊將於11月29日上市，據取得自傳授權的天下文化出版社揭露部分內容指出，張忠謀曾徵詢過輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳，是否有意接下台積電執行長。

張忠謀自2005年起規劃接班，2012年任命3位共同營運長劉德音、魏哲家和蔣尚義後，在2013年，他私底下曾有過不一樣的接班人選構思。

張忠謀在自傳下冊中提到，他曾徵詢過黃仁勳是否有意願接下台積電，成為下任執行長，由此可見張忠謀對黃仁勳個人領導能力的重視與肯定。

黃仁勳後來並未接任台積電執行長，持續領導輝達。不過，如今輝達與台積電一起在AI風潮中同行，各自在供應鏈上扮演關鍵角色，為台積電加分貢獻不少。

張忠謀自傳封面。（天下文化出版提供）
張忠謀自傳封面。（天下文化出版提供）

張忠謀和黃仁勳兩人有多年的好交情，黃仁勳來台灣總要與張忠謀、張淑芬夫婦一起用餐；黃仁勳在今年5月底來台期間，更曾帶著台積電創辦人張忠謀、廣達董事長林百里一起逛夜市，也是張忠謀第一次逛夜市的體驗。

此外，黃仁勳還在張忠謀獲頒李國鼎獎時，特地來台灣現身會場，只為當面向張忠謀祝賀。黃仁勳還說，輝達是建構在台積電的基礎上，沒有台積電就不會有輝達。（編輯：張良知）1131106

#黃仁勳
#台積電
#自傳
#張忠謀
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