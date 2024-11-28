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張忠謀揭晶圓代工模式新創起源 1985年誕生、濃縮逾20年經營心得

2024/11/28 12:28（11/28 13:13 更新）
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台積電創辦人張忠謀。（中央社檔案照片）
台積電創辦人張忠謀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹28日電）台積電創辦人張忠謀新創專業晶圓代工商業模式，創立的台積電成為全球矚目焦點。張忠謀在自傳下冊指出，晶圓代工商業模式價值連城，是在1985年8月21日至9月4日兩週誕生，那是他一生中創新價值最高的兩週。

張忠謀表示，1985年8月21日是工研院院長交接典禮的第2天，當時前工研院長方賢齊對他交代「要辦事項」，其中一件是3家華裔美商創辦的IC設計公司國善、茂矽及華智，分別要求政府出資為每家建晶圓廠。9月4日則是他對當時的政務委員李國鼎提出「共同晶圓廠」觀念。

張忠謀說，在那2週時間，他把過去20幾年經營半導體業心得，以及對工研院IC計畫的觀察和了解，整理、綜合起來，達到了一個當時台灣具備的條件下，最有成功機會的半導體公司商業模式。

當時世界上幾乎所有稍具規模的IC公司都是「垂直整合型」（IDM），營業範圍包含IC設計、晶圓製程研發、晶圓生產、IC行銷。張忠謀指出，這些IDM如有多餘產能，也為沒有晶圓廠的設計公司代工。

張忠謀分析工研院IC案的能力，IC設計能力低，晶圓製程技術落後業界大約3年，也沒有在世界市場行銷能力；「示範線」的良率優異，是工研院很重要、也是唯一強點。新IC公司的商業模式只替客戶做晶圓生產，且必須研發製程。

張忠謀指出，提供給客戶的價值是可靠的交貨，照原來議定的價格、交貨日期及品質。必須讓客戶相信，比競爭者可靠，因此「對客戶不輕易承諾，一旦做出承諾，必定不計代價，全力以赴」成了新公司的座右銘。

由於客戶將會是剛萌芽的IC設計公司，或自有晶圓廠但不願維持成熟技術生產線的IDM公司，也可能是大規模、有IC設計能力的電腦公司。張忠謀表示，新公司與客戶站在同一陣線上，「不與客戶競爭」，以及「客戶是我們的夥伴」也成為新公司的座右銘。

張忠謀表示，新公司的市場絕大部分會在美國，歐洲及日本次之，台灣市場相對地相當小；新公司初期倚賴台灣市場，但必須急急開闢美國市場。當時他的本職是工研院院長，且忙於改革的工研院院長，所以新公司的總經理應該是一個有能力為新公司開闢美國市場的人，應該有美國半導體公司CEO經驗。（編輯：張良知）1131128

張忠謀自傳全集（上下冊）
張忠謀自傳全集（上下冊）
  • 作者｜張忠謀
  • 出版社｜天下文化
  • 出版日期｜2024/11/29
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