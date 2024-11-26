台積電成兵家必爭 曾繁城：卡達曾詢問去投資可能

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（中央社記者張建中台北26日電）世界各國爭相發展半導體產業，台積電成為各國政府招商目標對象。台積電董事曾繁城今天透露，卡達曾探詢台積電去投資的可能。

台積電創辦人張忠謀5年前曾說到，台積電的成功，成為地緣政策策略家的兵家必爭之地，他今年在台積電運動會進一步表示，如今台積電已是兵家必爭之地。日前外媒報導，傳出中東國家爭取台積電、三星赴當地設廠。

曾繁城今天出席潘文淵獎頒獎典禮，他致詞時說，前2天收到桃園市長張善政的電子郵件，表示卡達官員要來台灣拜訪，希望台積電去投資，看他能不能夠介紹。

根據台積電揭露海外投資訊息，目前已陸續前往美國亞利桑那、日本熊本和德國德勒斯登投資設廠，熊本第1座晶圓廠將於今年12月量產，亞利桑那第1座廠預計明年上半年量產，如今中東國家欲對台積電招手，足見半導體龍頭廠的影響力不容小覷。（編輯：潘羿菁）1131126