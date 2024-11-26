張忠謀自傳揭露拒接業務主管 劉德音：我那時候還小

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（中央社記者張建中台北26日電）台積電創辦人張忠謀在自傳中談過去培養接班人往事，揭露劉德音拒絕接下員工數只有60、70人的業務發展組織秘辛，劉德音今天被問及此事幽默回應，「我那時候還小。」

潘文淵文教基金會今天頒獎給台積電前董事長劉德音，並安排與基金會董事長史欽泰對談。劉德音在接受現場主持人詢問拒絕接受台積電業務發展組織主管職務的往事時，幽默回說「我那時候還小」，引發現場笑聲，史欽泰則在旁表示，這也是歷練的一個過程。

劉德音回想過去40年生涯，覺得是場奇異的經歷，他原本對研究有興趣，後來碰到台積電文教基金會董事長曾繁城，人生轉了方向，到台灣建廠，後來投入研發，市場行銷對他很有挑戰，不過還是去學，人生到後來，把事情都連結起來，讓他覺得很幸運。

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至於過去面臨最大的挑戰為何，劉德音表示，每天都是挑戰，接受挑戰是正常，沒有大小之分。

日前先公布的張忠謀自傳內容中提到，張忠謀在2009年回鍋兼任台積電執行長後，新成立業務發展組織，員工約60、70人，業務發展組織的負責人是一個小型的執行長。張忠謀徵詢劉德音與魏哲家接任意願，結果劉德音拒絕，魏哲家則欣然接受；張忠謀認為以員工數目衡量主管職位重要性是錯誤迷思。（編輯：林淑媛）1131126