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劉德音：地緣政治很現實 不要把矽當護身符想法

2024/11/26 20:24
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（中央社記者張建中台北26日電）美國總統當選人川普重返白宮，美中對峙恐加劇。台積電前董事長劉德音今天表示，地緣政治是很現實，不要有把矽當護身符的想法；外傳美國希望台積電加速先進技術赴美生產，他認為最先進技術在美生產，可能賠上幾百億美元，最先進的產品在台灣製造，才是雙贏。

潘文淵文教基金會今天頒發潘文淵獎給劉德音，他在接受現場主持人提問如何維護台灣利益時表示，首先是維持技術領先，半導體技術每2年會有一個大變化，當技術持續推進時，保持技術領先是安全的方法。

劉德音表示，AI機會是全世界的趨勢，台灣有很多優勢，過去掌握到個人電腦機會，AI是個長期的趨勢，有很多應用，如今半導體又在啟蒙階段，年輕人能夠很有效參與改變台灣。

至於川普未來執政對台灣半導體產業的影響，劉德音說，川普政府組織還不明確，可能會變動很大，不過，台灣半導體的成功也是美國半導體的成功，台灣應該放心。他表示，台灣是假訊息最多的地方，應該擔心自己怎樣團結，怎樣維持台海和平才是最重要。

劉德音表示，地緣政治是很現實的事情，不要有把矽當成護身符的想法，國和國之間，尤其大國對小國，是國家利益推動。美國優先不會造成什麼災難，重點是台灣的利益是否與美國利益一致，在國防、經濟和科技等價值都類似。

至於外傳美國希望台積電加速先進技術赴美生產，劉德音說，把最先進技術移到美國，可能賠幾百億美元，將最先進的產品在台灣生產，才是雙贏。

關於電力問題，劉德音表示，每件事都會有解決的方法，只要排除政治因素就能解決。他以美國發展AI為例，電力需要增加4%，在政治方面會有爭議，不過在工程方面，並不是不能解決的問題。

他說，台灣是個小島，要裝置太陽能有先天限制，不能學美國、德國，要有獨特建置電力設備的策略。

對於人才問題，劉德音表示，台灣經濟成長速度遠超過人才供應的速度，台灣是海島國家，應讓全世界人才來台灣都覺得舒服，不會覺得被歧視，並讓台灣人才大膽到國外闖一闖後再回來。

劉德音說，他曾經去過華為深圳園區，中午去餐廳吃飯、看到各國人，這就是大文化下的方法。他表示，應讓下一代思想更開闊，若在框框底下，爭議藍綠，年輕人腦袋就框在裡面，要釋放他們。

劉德音表示，過去南非有種族鬥爭，後來成立橄欖球隊，組織參加世界盃，促使全南非團結，台灣也應該團結，讓年輕人覺得有在世界發光發熱的機會，勇敢走出去。（編輯：潘羿菁）1131126

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