離開台積電劉德音擬在美國創業 將成立工業政策智庫

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（中央社記者張建中台北26日電）台積電前董事長劉德音今天表示，退休後回美國每天看著3個月大孫子改變，非常滿足，他也首度談到創業計劃，將籌組工業政策智庫，專注鑽研全世界自由市場分裂、自由經濟退卻，以及每個國家特別是美國該怎麼做政策研究。

潘文淵文教基金會今天頒發潘文淵獎給劉德音，肯定他對台灣半導體產業的貢獻。

劉德音在接受現場主持人詢問有關退休規劃時表示，他比較傾向創業，因為錢已經賺夠，創業只是為了理想，而他的長處是推動一些事情。

鮮少在公開場合談私生活的劉德音，今天也特別透露他當爺爺的心情。劉德音說，「回去美國做的第一件事是每天看著3個月大的孫子改變，真的非常滿足」，一番心情告白讓現場響起熱烈掌聲，祝賀劉德音喜獲金孫。

此外，劉德音也首度公開談及創業構想，他說，已經與柏克萊大學校長談過想籌組工業政策智庫，目的是了解全世界自由市場分裂、自由經濟退卻以及每個國家應該做怎樣的工業政策，特別是在美國。

他進一步指出，智庫多半是政治人物參與，沒有產業人士，顧問諮詢又多以賺錢為主，很難有好的政策，美國政策又非常重要，對盟友影響重大，短期希望成立智庫，讓產業、學界研究鑽研事情，但不是以政治角度出發。

劉德音認為，美中博弈，美國幾乎用了近80%的力量在阻撓中國發展，20%力量用於強化自己實力，美國應改變這樣的思維，將80%力量用在強化自我的實力。（編輯：林淑媛）1131126