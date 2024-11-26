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劉德音：在台積電見識世界級大公司 一生最幸福經歷

2024/11/26 17:05（11/26 17:39 更新）
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台積電前董事長劉德音（圖）26日在台北出席潘文淵獎頒獎典禮。中央社記者張皓安攝 113年11月26日
台積電前董事長劉德音（圖）26日在台北出席潘文淵獎頒獎典禮。中央社記者張皓安攝 113年11月26日
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（中央社記者張建中台北26日電）台積電前董事長劉德音今天獲頒潘文淵獎時表示，台積電創辦人張忠謀讓他見識到一個經營現代世界級大公司格局，讓他參與公司各方面經營，包括營運、研發、市場行銷和企業社會責任事務，在台積電是他一生最幸福的經歷。

潘文淵文教基金會頒發潘文淵獎給劉德音，肯定他對台灣半導體產業貢獻，現場產業界巨頭雲集，包括台積電文教基金會董事長曾繁城、世界先進董事長方略、敦泰董事長胡正大、前科技部長陳良基和徐爵民等人都到場觀禮。

劉德音發表得獎感言表示，他今天懷著感動的心情，要感謝前輩和產業大老能夠看到他過去多年的努力，有時面對各方的衝擊依然一心向前，想開創新的未來，尤其在做台積電董事長期間，許多工作都在國外，國內人士鮮有人知。

劉德音感謝在台積電各階段的員工，曾經與他風雨中同行的朋友，面對很多困難，不互相質疑，不推諉，一起承擔，無私合作。

他並感謝一路走來提攜的貴人，在人生各階段都有幸直接受到世界級主管指導，讓他不斷學習和成長。

劉德音表示，他在美國貝爾實驗室的主管前幾年過世，共事6年對他只有不斷稱讚與鼓勵，至今仍一直驅動他發揮潛力。

談到台積電生涯，劉德音說，他參加台積電是台積電前執行長蔡力行和台積電文教基金會董事長曾繁城的邀請，讓他從一個做研究的科學家，轉型成一個工地建廠和管理工廠的專家。

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劉德音表示，張忠謀讓他見識到一個經營現代世界級大公司的格局，讓他參與公司各方面經營，包括營運、研發、市場行銷和企業社會責任事務，是他一生最幸福的經歷。

劉德音談到父母親時，難掩激動心情，他哽咽說雙親雖然已經過世多年，但是許多話仍然是他一生追求的目標，劉德音也感謝妻子40多年陪伴，強調沒有她的支持，不可能可以在台積電努力30多年。（編輯：林淑媛）1131126

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