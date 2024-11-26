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劉德音：台美半導體產業互利 川普上任不會有變化

2024/11/26 14:44（11/26 15:05 更新）
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（中央社記者張建中台北26日電）台積電前董事長劉德音今天出席潘文淵獎頒獎典禮，他受訪時說，台灣與美國半導體產業是互利的，川普未來上任後，台灣半導體產業不會有什麼變化，至於關稅，應該不太會有影響。

潘文淵文教基金會今天舉辦頒獎典禮，頒發潘文淵獎給劉德音，肯定他對台灣半導體產業的貢獻，劉德音親自出席領獎。

劉德音會前受訪，對於媒體問到川普上任後台灣半導體產業會有什麼變化，他說，不會有什麼變化，因為台灣半導體產業利益基本上和美國類似，台灣做製造，美國做設計，是互利。至於關稅，應該不太會有影響。

對於媒體問到最近在忙什麼，劉德音說，他回去美國母校與校長討論成立智庫，研究美國產業政策，希望能夠比較理性安全。他表示，現在不太理性。

至於是否關注世界12強棒球賽，劉德音說，台灣很多都可以是世界第1，不見得只有半導體。

台積電今天舉行高雄2奈米廠進機典禮，媒體問劉德音是否參加典禮。他表示，不用，下一代上來，很多年輕的副總經理應擔當大任。

至於美國和日本廠工程師的優劣，劉德音說，各有優缺點，每一個地方剛開始都很難，以前90年代在台灣開始建廠也很難，因為找不到工人，只要繼續努力，台灣實力可以再擴大。（編輯：張均懋）1131126

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