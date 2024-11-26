川普揚言加關稅 新台幣小貶收32.51元

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（中央社記者蘇思云台北26日電）美國總統當選人川普放話上任後對加拿大、墨西哥與中國加徵關稅，引發市場疑慮。台股大跌逾200點，新台幣同步走弱，新台幣兌美元今天收盤收32.51元，貶2.5分，台北及元太外匯市場總成交金額為15.75億美元。

川普在社群媒體發文，揚言上任就要對加拿大、墨西哥徵收25%關稅，對中國加徵10%關稅，此番言論引發股匯市震盪。台股今天在台積電走弱回測千元關卡下，終場下跌269.61點，收在22678.76點。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超337.12億元。

外匯交易員表示，川普言論讓新台幣今天開盤就走弱，不過因為靠近月底，出口商有實質拋匯需求，帶動新台幣走升，但午後在外資匯出下，最後新台幣又由升轉貶。

新台幣兌美元今天開盤價為32.5元，最高32.447元、最低32.54元，最後收32.51元，貶2.5分。

外匯交易員指出，月底出口商拋匯助攻下，對新台幣有一定支撐，短期還是要看外資動向，新台幣近期可能呈現震盪整理。

根據央行統計，美元指數回落0.07%，日圓走升0.32%，韓元升0.14%，新台幣小貶0.08%，新加坡幣走貶0.14%，人民幣貶0.16%。（編輯：林淑媛）1131126