本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
陳傑憲總統府致詞哽咽：沒想過能拿冠軍 往後抬頭挺胸迎向國際
首頁 / 產經

川普若再次喊「乾淨網路」？中華電：可提供經驗服務

2024/11/26 19:12（11/26 19:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華電信舉辦「2024 5G創新應用大賽暨5G加速器徵選」頒獎典禮，中華電信董事長簡志誠會後受訪時表示，自2018年啟動的5G加速器已遴選74家新創團隊。（中華電提供）中央社記者江明晏傳真 113年11月26日
中華電信舉辦「2024 5G創新應用大賽暨5G加速器徵選」頒獎典禮，中華電信董事長簡志誠會後受訪時表示，自2018年啟動的5G加速器已遴選74家新創團隊。（中華電提供）中央社記者江明晏傳真 113年11月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北26日電）美國總統當選人川普重返白宮，外界關心對電信產業發展變化。中華電信董事長簡志誠表示，中華電持續布局網路與資安韌性；市場認為川普會再度訴求「乾淨網路」，簡志誠說，中華電可提供政府與企業乾淨網路的經驗與協助。

中華電信今天舉辦「2024 5G創新應用大賽暨5G加速器徵選」頒獎典禮，中華電信董事長簡志誠於會後受訪。

針對川普將接任美國總統，對電信產業的發展與變化，簡志誠表示，觀察美中關係變化，以及考量台灣島嶼地理位置特性，中華電對網路韌性和資安韌性持續布局。

他分享，網路韌性方面，中華電在海端海纜、地端固網、行動和微波、在低、中、高軌衛星，這幾年不停強化「海、地、星、空」網絡韌性，因應自然災害或不可預期的因素造成的網路斷線。

資安韌性方面，他認為，是中華電最為重要的一環，畢竟中華電提供網路服務，因此在資安持續盤點能量並補強，也透過智慧化方式偵測駭客入侵狀況，對這方面有相當的期許。

美中對峙局面若加劇，市場認為，除了高科技領域，與國安息息相關的網路通訊也將訴求去中化，川普曾公布5G乾淨網路計畫，除了台灣主要電信商都名列其中，從雲端數據到硬體設備，加速美中脫鉤腳步。

隨著美中對峙情況持續，市場對於「乾淨網路」的訴求可能會持續高漲，簡志誠認為，中華電可以提供「乾淨網路」的經驗，提供有需要的企業和政府，包括台商到海外設廠，中華電都可以協助。

此外，中華電指出「2024 5G創新應用大賽暨5G加速器徵選」賽事聚焦「5G x AI」創新應用，首度增設AI技術特別獎，且自2021年起，大賽累積吸引逾3000人次參賽，提交952件作品；而自2018年啟動的5G加速器已遴選74家新創團隊。

中華電信表示，5G加速器今年入選的8家新創公司涵蓋智慧製造、能源管理、數據應用與沉浸式互動等領域。（編輯：潘羿菁）1131126

簡志誠
評台灣大手機直連衛星 中華電董事長：在台需求應不高簡志誠：AI浪潮中華電不能缺席 持續建立算力雲平台
川普
川普揚言加關稅 新台幣小貶收32.51元川普以芬太尼為由揚言加關稅 中：是美國的問題
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：