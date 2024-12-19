中華電：爭取Kuiper獨家代理 最快2026年有好消息【獨家】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北19日電）針對台灣正與亞馬遜旗下古柏（Kuiper）洽談合作，中華電信董事長簡志誠表示，與Kuiper「接觸至少超過一年」，雙方若洽談順利一定會合作，中華電除爭取獨家代理合約，也建議Kuiper在台設置地面站，「最快2026年有好消息」。

國科會主委吳誠文近日向外媒表示，台灣正與美國科技巨頭亞馬遜（Amazon）旗下寬頻網路衛星計畫古柏（Kuiper）洽談合作；亞馬遜計劃建立一個由3000多顆衛星組成的Kuiper網路，欲與太空探索科技公司（SpaceX）的星鏈一較高下。

為加強網路韌性，中華電信去年與低軌衛星業者OneWeb簽署獨家代理協議，OneWeb發射648顆衛星，訊號已於10月底可24小時覆蓋全台。

中華電信董事長簡志誠今天接受中央社專訪時表示，中華電信跟數家低軌衛星業者都有接觸，與亞馬遜Kuiper「接觸至少超過一年」，坦言從商業角度而言，要服務客戶，低軌衛星需要有更多頻寬，因此中華電與加拿大Telesat也有接觸。

他強調， Kuiper算是全球第3大，雙方洽談順利的話一定會合作，同時中華電也建議Kuiper在台設置地面站（Gateway），中華電可提供機房、土地與承租等各方面的相關資源合作，雙方已針對以上資訊進行洽談。

簡志誠表示，與Kuiper的合作也希望複製OneWeb模式，採取中華電信獨家代理的合作方式，「中華電信會盡力爭取」，但因為Kuiper目前只有數顆衛星，原先計劃是明年底初步建構完備，「現在看來，最快要到2026年有好消息」；換言之，中華電與Kuiper正式簽訂合作的時程，最快也要到2026年。

簡志誠認為，發射衛星的技術日星月異，衛星成長速度快馬加鞭，雖然先進業者可搶占市場先機，但後發業者的衛星技術更進步，且更具備進入企業市場的利基。

他舉例，新興技術「衛星間鏈路」（inter-satellite links；ISL）是網路韌性一大關鍵；而衛星之間也可形成如同天空中的VPN（虛擬網路），為客戶客製化不同海外據點的虛擬私有網路，對資安保障是一大提升。而這樣的新技術，在後進業者上比較有機會實現。

他也喊出，中華電信會在太空領域「一直走在最前面」，且有信心讓其他國內電信業者「看不見中華電的車尾燈」，中華電將持續保持與新進業者合作，「而且一有機會就會投資」。

此外，簡志誠去年代表中華電信親赴Eutelsat OneWeb英國倫敦總部，簽定中華電信台灣獨家代理合約。他表示，目前OneWeb在台灣雖然沒有地面站（Gateway），但針對設置地面站的議題，中華電持續與OneWeb洽談並表達意願。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣目前OneWeb低軌衛星訊號仰賴關島、泰國與南日本地面站，雖然仍可接收訊號，但考量通訊韌性議題，台灣積極爭取設置低軌衛星地面站。

簡志誠說明，由於設置新的地面站牽涉到要調整既有衛星的仰角，目前OneWeb第一代衛星沒有必要新增地面站，但在發射下一代衛星時，「在台灣設置地面站的機會很大」，主要來自台灣戰略地位提升，目前OneWeb也正在規劃第二代的衛星，但時間表尚未出爐。（編輯：張良知）1131219