吳誠文：台灣與亞馬遜Kuiper談網路衛星合作

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（中央社台北18日綜合外電報導）路透社報導，行政院政務委員、國科會主委吳誠文表示，台灣正就亞馬遜（Amazon）新的古柏（Kuiper）寬頻網路衛星系統合作與對方進行協商；台灣的政府尋求強化通訊韌性。

報導說，為防共軍可能發動攻擊、阻絕台灣通訊，台灣尋求中地球軌道及低地球軌道衛星服務以確保通訊暢通，構想類似烏克蘭網路在因俄國入侵而中斷時，便是利用馬斯克（Elon Musk）星鏈（Starlink）寬頻服務來提供重要通訊功能。

吳誠文告訴路透社等媒體，台灣現有的OneWeb衛星服務頻寬過小。

他雖未點名，但說台灣可以合作的西方企業還包括在歐洲和加拿大的廠商，不過他說亞馬遜的商品算是目前研發進展最快。

他說：「以開發階段而言，亞馬遜Kuiper目前最成熟，因此我們現在正在洽談是否有合作的可能性。」他沒有進一步說明。

亞馬遜計劃建立一個由3000多顆衛星組成的Kuiper網路，欲與太空探索科技公司（SpaceX）的星鏈一較高下。亞馬遜沒有立即回應路透社置評請求。

此外，台灣也利用外國企業的火箭將自製衛星送入太空，包括空中巴士（Airbus）和賽峰集團（Safran）合資企業阿利安太空公司（Arianespace）。

但台灣希望用自己的火箭發射衛星。吳誠文表示，當局預計於明年3月下旬決定發射場位置，而地點可能就在有著軍方飛彈發射場的東南沿海地區。

他補充說，發射場投入運作大約需要5年的時間。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1131218