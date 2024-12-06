不滿資方加薪方案 中華電工會：協商破局將夜宿抗爭

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（中央社記者江明晏台北6日電）中華電信工會提出「年度加薪」、「勞基法54條延退案」等訴求，並對於中華電回應「明年調薪幅度將優於3%」感到失望，今天宣布與資方5日的協商破局，展開無限期夜宿總公司抗爭行動。

中華電信工會今天發布新聞稿宣告，與資方自5日下午2時起到近晚間6時展開協商，協商已破局，工會即刻展開無限期夜宿總公司抗爭行動，呼籲公司拿出誠意方案與工會協商，否則將再升高抗爭層級。

中華電信工會表示，針對「年度加薪」、「團體協約」、「增加交通津貼」、「勞基法54條延退案」及「繼續提高勞退新制提撥率至15%」等訴求，已於11月27日動員逾500人至交通部陳情，中華電董事長簡志誠當時承諾將於12月5日與工會針對相關議題進一步協商。

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工會指出，協商過程工會無法感受公司善意，在勞基法54條延退案部分，公司另提出空洞、毫無實質內容的「留才方案」，也對公司提出的「加薪」方案非常失望，這兩項議題皆無共識，宣告協商破局。

針對工會提出爭取加薪等多項訴求，中華電信先前已宣布，明年會繼續辦理加薪，平均調薪幅度將優於3%，另外，伙食津貼也將調高至3000元；簡志誠並表示，工會訴求只要合理可實踐，一定會審酌落實。（編輯：潘羿菁）1131206