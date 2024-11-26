評台灣大手機直連衛星 中華電董事長：在台需求應不高

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（中央社記者江明晏台北26日電）台灣大哥大攜手全球衛星通訊服務商Lynk Global成功測試手機直連衛星服務，但中華電信董事長簡志誠今天表示，Lynk只有6顆低軌衛星，無法24小時覆蓋台灣，中華電近年也有測試，但認為手機直連衛星在台需求性不高。

台灣大哥大今天宣布，與全球衛星通訊服務商Lynk Global合作驗證「太空基地台」技術，成功運用現有手機直接連接低軌衛星（Low-Earth Orbit, LEO），進行簡訊發送及語音通話測試，克服台灣地形限制，提升災後通訊韌性，是台灣首家達成此一里程碑的電信業者。

中華電長期布局衛星事業，中華電董事長簡志誠今天出席「2024 5G創新應用大賽暨5G加速器徵選」頒獎典禮，會後受訪時表示，Lynk Global只有6顆低軌衛星，無法24小時覆蓋台灣，認為這應該是一個概念性的測試，他也舉例，中華電獨家代理的Oneweb發射的低軌衛星數量是648顆，才能24小時涵蓋台灣。

他進一步說，針對手機直連衛星（direct to cell）的服務，中華電信研究院近一、兩年來都有針對不同頻段、高中低軌衛星來做測試與接觸，且高軌衛星一顆就可以涵蓋，只是考慮比較嚴謹，例如台灣是否適合商用，用戶是否有需求性。

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簡志誠表示，就像是台灣光纖覆蓋率86%，starlink星鏈上網服務在北美有市場，在台灣就沒有商機，「目前手機直連衛星在台灣需求性不高」，而戰爭時和災害時是政府和企業有需求，可因應緊急狀況，一般民眾可能會對手機直連衛星的高昂價格卻步，在山區通訊方面，中華電也有代理衛星手機、Garmin inreach等服務。

簡志誠也自信表示，對衛星的動態中華電十幾年來持續掌握，包括已有海事衛星Inmarsa、和銥衛星（Iridium），其他服務會考慮市場需求再代理，手機直連衛星是這幾年的話題，iPhone在北美也可以直連衛星，中華電曾考慮要不要引進台灣，但認為市場需求性不會太大。（編輯：林淑媛）1131126