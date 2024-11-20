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簡志誠：AI浪潮中華電不能缺席 持續建立算力雲平台

2024/11/20 15:27
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（中央社記者江明晏台北20日電）中華電信董事長簡志誠今天表示，AI浪潮到來，中華電信是電信龍頭，不能缺席，持續建立AI算力雲平台，瞄準各界對AI算力及科技平台的需求提供服務，讓AI運用算力以租用方式推廣。

經濟日報今天舉辦「2024科技論壇－AI賦能 催動產業智慧升級」，中華電信董事長簡志誠出席致詞。

他表示，AI未來可望有各種應用，領域及產業都非常廣泛，需要很清楚各個領域痛點、障礙流程的專家，加上中華電信研究院、資訊分公司等非常多的人才，協助各行各業的領域專家，促進AI應用發展。

簡志誠進一步說，AI應用可以「內服」和「外用」，中華電信內部目前已將AI導入智慧客服，強化客戶服務流程，同時身為網路服務提供者，也將AI導入基地台選址、建置，同時進行節能等，希望結合更多創新技術，協助外界企業外部推廣AI，包含智慧醫療、智慧運輸等。

中華電信總經理林榮賜今天發表專題演說，他分享，中華電信不僅是網路服務公司，提供服務也延伸到大數據、資安及垂直領域，中華電信和客戶一樣面臨轉型需求，過去已累積70萬個以上的企業客戶，包括大型客戶、跨國客戶、中小企業客戶，甚至護國神山（台積電），希望可以扮演協助客戶數據轉型、AI轉型的角色。

林榮賜也指出，在中華電信集團中，IPO的公司就有6家，還有直接投資的子公司及轉投資公司47家，在未來AI浪潮中，除了中華電信本體能量，還有是方結合AI的資料中心、勤崴的車聯網，以及愛卡拉的AI應用。

因應未來AI應用爆發性成長，林榮賜認為，AI應用發展關鍵在於完整的基礎設施，需要完備網路、資料中心、算力、平台及模型。（編輯：林家嫻）1131120

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