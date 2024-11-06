本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

中華電：5G滲透率逾33% 啟動歐洲ICT服務

2024/11/6 17:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北6日電）中華電信召開法說會，第3季營收創近7年來同期新高，整體5G滲透率提升至33.5%，1Gbps以上速度用戶淨增數翻倍；中華電表示，歐洲子公司已於7月30日於德國法蘭克福成立，並開始於歐洲為高科技產業提供ICT解決方案。

中華電信今天舉行法人說明會，公布自結第3季合併營收新台幣556.1億元，年增3.6%；歸屬於母公司業主淨利90.1億元，減少1%，每股盈餘1.16元，其中，營業淨利、歸屬於母公司業主淨利、每股盈餘皆超越財測目標。

中華電董事長簡志誠說，第3季營運穩健，營收創近7年來同期新高，行動服務營收市占率、客戶數市占率分別達40.3%、37.8%，強化在台灣行動市場的領導地位；整體5G滲透率持續提升至33.5%，領先同業。此外，固網寬頻跨階升速的策略成功，帶動1Gbps以上速度用戶淨增數翻倍。

中華電總經理林榮賜表示，以三大事業群的表現穩健，企業客戶事業群中，ICT業務營收年成長22%，5G企業專網及大數據服務受惠5G O-RAN專案、智慧政府的推動，營收於第3季衝高，國際電信事業群受惠海外ICT專案需求不斷增加，稅前淨利年增率達11%。

他強調，中華電信歐洲子公司已於7月30日於德國法蘭克福成立，並開始於歐洲為高科技產業提供ICT解決方案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

簡志誠指出，中華電信發展先進網路，攜手NTT集團，於第3季啟動連接台灣與日本全球首創的IOWN全光化網路，也是台灣獨家提供OneWeb低軌衛星服務的業者，全台第3季底的通訊覆蓋率已超過90%。

針對法人提問營收增加的策略，中華電信表示，第一，嘗試更專注於高利潤產品或服務，未來也將嘗試停止或縮減低利潤產品；第二，公司規模相當龐大，精簡運營也是新策略，將致力於提高自動化、結合AI簡化營運；第三，行動業務方面會逐年成長，除了一些回饋方案和附加服務的捆綁銷售，中華電也看好iPhone 16，對提升5G滲透率的助力。（編輯：翟思嘉）1131106

#中華
#台灣
#歐洲
#林榮賜
#簡志誠
簡志誠
中華電攜手戴資穎做永續 4年撫育33公頃竹林中華電信永續大使戴資穎 推動竹林地4年撫育計畫
林榮賜
中華電：內部實施碳費已2年 1噸1600元預作準備中華電董總將交棒 交通部改派董事代表簡志誠、林榮賜
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：