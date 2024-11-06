中華電：5G滲透率逾33% 啟動歐洲ICT服務

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（中央社記者江明晏台北6日電）中華電信召開法說會，第3季營收創近7年來同期新高，整體5G滲透率提升至33.5%，1Gbps以上速度用戶淨增數翻倍；中華電表示，歐洲子公司已於7月30日於德國法蘭克福成立，並開始於歐洲為高科技產業提供ICT解決方案。

中華電信今天舉行法人說明會，公布自結第3季合併營收新台幣556.1億元，年增3.6%；歸屬於母公司業主淨利90.1億元，減少1%，每股盈餘1.16元，其中，營業淨利、歸屬於母公司業主淨利、每股盈餘皆超越財測目標。

中華電董事長簡志誠說，第3季營運穩健，營收創近7年來同期新高，行動服務營收市占率、客戶數市占率分別達40.3%、37.8%，強化在台灣行動市場的領導地位；整體5G滲透率持續提升至33.5%，領先同業。此外，固網寬頻跨階升速的策略成功，帶動1Gbps以上速度用戶淨增數翻倍。

中華電總經理林榮賜表示，以三大事業群的表現穩健，企業客戶事業群中，ICT業務營收年成長22%，5G企業專網及大數據服務受惠5G O-RAN專案、智慧政府的推動，營收於第3季衝高，國際電信事業群受惠海外ICT專案需求不斷增加，稅前淨利年增率達11%。

他強調，中華電信歐洲子公司已於7月30日於德國法蘭克福成立，並開始於歐洲為高科技產業提供ICT解決方案。

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簡志誠指出，中華電信發展先進網路，攜手NTT集團，於第3季啟動連接台灣與日本全球首創的IOWN全光化網路，也是台灣獨家提供OneWeb低軌衛星服務的業者，全台第3季底的通訊覆蓋率已超過90%。

針對法人提問營收增加的策略，中華電信表示，第一，嘗試更專注於高利潤產品或服務，未來也將嘗試停止或縮減低利潤產品；第二，公司規模相當龐大，精簡運營也是新策略，將致力於提高自動化、結合AI簡化營運；第三，行動業務方面會逐年成長，除了一些回饋方案和附加服務的捆綁銷售，中華電也看好iPhone 16，對提升5G滲透率的助力。（編輯：翟思嘉）1131106