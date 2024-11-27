工會爭取加薪 中華電：明年平均調薪優於3%

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（中央社記者江明晏台北27日電）針對工會提出爭取加薪等多項訴求，中華電信今天宣布，明年會繼續辦理加薪，平均調薪幅度將優於3%，另外，伙食津貼也將調高至3000元；董事長簡志誠表示，工會訴求只要合理可實踐，一定會審酌落實。

針對中華電信工會今天提出爭取加薪等多項訴求，中華電發布新聞稿表示，為厚植人才資本，明年也會繼續辦理加薪，平均調薪幅度將優於3%，另伙食津貼也將調高至3000元。

中華電信工會在新聞稿指出，要求公司落實加薪、團協、延退三項訴求，第一，員工每月薪資應提高7500元，交通津貼3000元；第二，中華電信與工會團體協約協商應立刻補足進度；第三，中華電信公司應立刻與工會協商65歲屆齡員工延後退休方案。

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簡志誠指出，近一年來，中華電推動6大福利措施，包括定額加薪3000元、針對勞退新制員工提供「增給持股信託獎勵金」留才方案（增給37.5%）、放寬晉升條件、調升員工酬勞分派比率、發放一次性獎金及發放伙食津貼2400元。同時，也提高生育補助至每胎8萬元、提高產假天數至91日曆天。

簡志誠強調，他與總經理林榮賜都是從基層出身，是在中華電信奮戰30、40年的老兵，深知員工需求，必然會以謙卑坦誠的心，懷抱「拳拳之心，殷殷之情」的態度，聆聽工會的建議與指教，充分溝通與協調，尋求雙方共識，讓勞資攜手、共好雙贏，也期盼眾志成城齊心努力下，中華電可好上加好，持續領先。（編輯：翟思嘉）1131127