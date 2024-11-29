台積電全球彈性福利計畫 每年250美元額度納寵物照護

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（中央社記者張建中新竹29日電）台積電今年新推出「全球彈性福利計畫（tFlex）」，提供全球正職員工每人每年約250美元（台灣地區員工為新台幣8000元）等值的彈性福利點數，寵物照護也納入福利項目。

台積電在新出爐的ESG（環境、社會責任、公司治理）電子報中指出，為提升對員工生活與家庭照護的支持，台積電今年於現行的福利制度之外新推出「全球彈性福利計畫」，提供全球正職員工每人每年約250美元（台灣地區員工為新台幣8000元）等值的彈性福利點數，可自主選擇自身生涯階段所需的福利項目申請兌換金額。

台積電指出，全球彈性福利計畫的福利項目主要分為4大類別，包括醫療與保險、家庭照顧、健康生活、個人發展與公益活動。

據統計，截至11月初，台積電已收到8萬1828人次申請，總金額約新台幣4億7000萬元；其中逾半數申請與家庭照顧相關，其次為醫療與保險。

因應寵物已成為現代社會許多家庭中的重要成員，台積電亦將寵物照護納入福利項目，統計相關費用申請約占1.5%。（編輯：楊蘭軒）1131129