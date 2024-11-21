專家：打造照顧者友善職場 將成企業永續亮點

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（中央社記者曾以寧台北21日電）台灣將迎接超高齡社會，意味著職場上將有大量「在職照顧者」。英國專家今天指出，打造照顧者友善職場，不只是人資問題，更是企業永續亮點，有助創造社會、企業皆贏局面。

英國克蘭菲爾德大學管理學院企業責任名譽退休教授、英國家總（Cares UK）前理事長葛瑞森（David Grayson）今天受邀出席中華民國家庭照顧者總會「照顧不離職：雇主如何支持員工」線上論壇，以自身管理專業，分享如何營造照顧者友善工作環境。

葛瑞森指出，面對職場中可能有1/5是在職照顧者、需要平衡工作、生活和照顧的社會，雇主不能再想著把這些人放到旁邊就好。不論員工福利、人資政策，或請假等規範，都需要重新檢視是否對照顧者友善。

其中首要工作，葛瑞森說，就是了解職場中有多少照顧者。然而很多員工會害怕，一旦暴露自己照顧者身分，會被標籤工作不夠投入、認真，升等升遷會沒自己的分，因此雇主需要建立高度互信環境，讓員工知道不會因此影響評價。

接下來是需要知道員工需要甚麼，葛瑞森以英國連鎖超市經驗指出，其經內部調查，在職照顧者最需要的是隨時可以把手機帶在身上，以因應家人隨時可能發生的緊急狀況，然而公司原本規定在上架工作中是不能攜帶手機的，「這些需求可能很簡單、很簡單，但雇主可能想不到。」

葛瑞森並以1間通訊公司經驗指出，對在職照顧者來說，當主管、同事換人的時候就又要再解釋一次照顧狀況，其實非常令人困擾，因此推動「照顧者護照」，其中統整自己在照顧誰、照顧狀況，和過去跟主管的約定等資訊，幫助新同事了解自身處境，以避免反覆解釋，造成極大壓力；企業更應該在主管訓練中，教導這些主管如何跟這些有照顧需求的員工一起工作。

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葛瑞森說，這些方式都不需要花費雇主任何費用，只是會需要一些嘗試與決心，卻可以取得「4贏」局面，讓雇主保住長期訓練的優秀員工，照顧者在工作中獲得喘息，被照顧者也可藉照顧者得知其職場趣事，整體社會更可避免工作人力流失、避免照顧者因失去工作而需要額外社會救助。

「英國其實沒有任何法源規定一定要強制雇主對在職照顧者友善」，葛瑞森指出，但雇主會透過商會、工業總會等團體互相商討對策，如今不少企業都面臨明年須交出永續報告書的壓力，也應該藉此思考，照顧員工不只是人力資源、釋出福利的問題，也可是永續工作的一大亮點。（編輯：陳政偉）1131121