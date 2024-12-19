立院資訊處：對岸攻擊都有監看 平均每月遭遇近90萬次

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（中央社記者王揚宇台北19日電）立法院司法及法制委員會今天審查明年度立法院預算。立委關心立法院資安防護議題，立法院資訊處長鄭輝彬除允諾會提供詳細報告，也說「可能對岸對我們這邊攻擊也是源源不斷，平均大概每個月遭受將近90萬次的攻擊，我們都有在監看」。

立法院司法及法制委員會今天繼續審查114年度中央政府總預算案關於立法院主管收支部分，經討論後，未有預算遭減列。

民進黨立委鍾佳濱除提到，現在立法院的無線網路上網品質及速度不佳，常有連線中突然中斷及傳輸速度過慢等問題，他也關心立法院的資安防護是否足夠，因為若被駭客入侵竊取機密情資，這對國家將造成很大的傷害。

關於資訊安全部分，鄭輝彬表示，會用詳細報告說明，這也是資訊處非常重視的課題，因為「對岸對我們這邊的攻擊源源不斷，平均每個月大概都會遭受90萬次攻擊」，但資訊處都有在監看，也依照資安法規定辦理相關資安防護措施，每月都會開會了解相關狀況。

另外，鍾佳濱提案指出，立法院各常設委員會時有發生會議音量過大狀況，甚至影響隔壁會議的進行，但立法院目前各會議室並無設置噪音檢測設備，嚴重危害與會者身體健康及影響議事順暢。

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鍾佳濱原本想提預算凍結案，要求立法院針對上述議題在3個月內向立法院司法及法制委員會提出書面報告後，始得動支。經與國民黨立委翁曉玲等人討論後，藍綠達成共識，鍾佳濱把此案改為主決議。

主決議提到，建請立法院規劃立法院所有會議室裝設噪音檢測設備的方案，並具有科技追蹤、即時顯示功能為宜，於3個月內向立法院司法及法制委員會提出書面報告。（編輯：楊凱翔）1131219