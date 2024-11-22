本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 產經

台積電美日中3地設廠 近4年累計獲逾700億元補助【獨家】

2024/11/22 14:12（11/22 15:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台積電美國亞利桑那州廠。（中央社檔案照片）
圖為台積電美國亞利桑那州廠。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹22日電）台積電積極擴大海外布局，今年前3季獲得新台幣160.43億元來自美國、日本和中國等政府補助；自2021年以來，累計已獲得超過700億元政府補助。

據台積電財報資料顯示，台積電子公司TSMC Arizona、JASM及台積電南京等，因分別計劃於亞利桑那州、熊本和南京當地設廠營運，取得美國、日本及中國政府補助款，主要用於補貼不動產、廠房及設備購置成本，以及建造廠房與生產營運所產生的部分成本與費用。

台積電指出，2021年和2022年陸續取得日本和中國政府補助款8.27億及70.51億元，2023年再取得475.45億元政府補助款。

台積電今年前3季取得美國、日本和中國政府補助款160.43億元；台積電自2021年起累計已取得714.66億元政府補助款。

台積電熊本第1座廠將於今年12月量產，亞利桑那州第1座廠將於明年初量產，並在中國擴展28奈米產能，台積電還計劃在德國德勒斯登投資建廠。台積電日前與美國商務部簽署協議，商務部將提供66億美元直接資金，補助台積電在亞利桑那州建置3座廠。（編輯：張良知）1131122

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#台積電
延伸閱讀
台積電未來3年投資 劉鏡清：高雄台南台中都將設廠美商務部給台積電66億美元補助 盼A16先進技術落地台積電獲66億美元補助 魏哲家：加速在美生產最先進半導體衛星圖揭台積電全球布局 德媒：歐美短期難追上台灣台積電日本、中國設廠 累計獲625億元補助台積電布局全球 德媒：護國神山藉經濟威懾中國暴力
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台積電率AI概念股衝鋒 台股上漲348點重回22900點
172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：