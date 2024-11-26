前10月淨利同期次高 富邦金：股利適度反映營運績效

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北26日電）富邦金今年前10月稅後淨利達新台幣1302.9億元，創歷年同期次高，EPS達9.27元。總經理韓蔚廷今天表示，股利金額會適度反映營運績效，另子公司富邦產險防疫險再保未攤回賠款總額尚有148億元，第4季有機會收回一半以上。

富邦金今天下午舉行第3季法人說明會，在人壽、銀行及證券3大獲利引擎齊發下，富邦金今年前10月累計稅後淨利達1302.9億元，創歷年同期次高，年增達81%，每股稅後盈餘（EPS）達9.27元，為國內金控業單月獲利、累計獲利及每股獲利3冠王。

韓蔚廷表示，今年距離結帳還有1個月餘，但相較去年整體獲利，今年的確可望有較大幅度成長，明年度股利將比照往年，綜合考量各子公司盈餘上繳情形、業務需要及同業配發情形等。

他強調，股利金額一定會反映經營成長、適度反映營運績效，股利政策並無改變，中長期仍希望維持4至5成配發率。

富邦產險先前深陷防疫險風暴，截至今年10月底止，防疫險再保未攤回賠款尚有148億元。韓蔚廷透露，目前仍在協商中，但預期今年第4季有機會出現較大進展，再保未攤回賠款將有機會減少一半以上。

富邦人壽今年前3季實現股票利得高達1188.84億元，年增2.77倍，海內、外股票年化投報率均達2成以上，另前3季實現債券利得9.22億元。截至今年第3季底止，富邦人壽帳上現金及約當現金達2251億元，占總投資資產達4.5%，相比2023年底拉高0.5個百分點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

富邦人壽指出，現金維持相對高水位，將視市況伺機布局，目前美國經濟表現穩健，在川普完全執政後，放鬆監管政策出台有利推升股市，對於股市審慎樂觀，將以區間操作為主，並持續看好AI人工智慧相關類股，另預估今、明年美國聯準會（Fed）總計有5至8碼降息幅度。

富邦人壽也提到，外匯準備金新制可提升公司避險操作彈性，長期有利於節省經常性避險成本，公司有意願向金管會申請外匯準備金新制，但時間點須再考量，將會綜合評估新台幣兌美元相對價位、台幣走勢及當下外匯價格變動準備金餘額水位等。（編輯：楊凱翔）1131126