暫停投放非實名制平台廣告 富邦金表態跟進打擊詐騙

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（中央社記者謝方娪台北26日電）為打擊詐騙，公股行庫串聯暫停對非實名制社群平台投放廣告，金管會對此表達樂見金融業自發響應，富邦金總經理韓蔚廷今天首度表態，詐騙為嚴肅社會議題，原則上將跟進暫停對非實名制社群平台投放廣告。

金管會主委彭金隆上任後，力拚將台灣打造為亞洲資產管理中心，並初步規劃與具國際港都特色的高雄市共同規劃推動資產管理專區建置，由地方政府將提供行政誘因，如營運場地、租金優惠、費用補貼與行政協助等。

富邦金今天舉行第3季法人說明會，韓蔚廷於會後記者會表示，北富銀有規劃在高雄設立分行，若可搭配高雄市政府及金管會協助，相信北富銀於金融特區開設分行的速度可望加快。

海外布局方面，韓蔚廷提到，目前北富銀預計韓國首爾代表人辦事處可望於2025年首季正式開幕，同年第2季印度孟買分行開幕、第3季澳洲雪梨分行開幕，日本東京分行則預計2026年首季開幕。

為打擊詐騙，公股龍頭兆豐銀行7日宣布暫停投放非實名制社群平台廣告，土銀、台銀、輸銀、一銀、合庫、華銀、彰銀、台灣中小企銀宣布響應，避免民眾財產安全陷於高度風險，韓蔚廷今天也首度表態，原則上將跟進暫停投放非實名制社群平台廣告。

韓蔚廷表示，詐騙是很嚴重、很嚴肅的社會議題，金融業有義務進一步協助政府及社會踐行反詐活動，原先還有些合約在執行，但富邦金將會積極配合打詐行動。

面對房市火熱，央行9月理監事會出手祭出第7波選擇性信用管制，韓蔚廷說，過去24個月房市漲了很多，央行因此祭出第7波房市信用管制，目前初步觀察，價還在高檔震盪、但量已有明顯下降，顯示第7波信用管制措施對房市冷卻有達一定成效，明年房市應會比較正常。

展望明年，韓蔚廷直言，現在世界變化很快速，「要說一整年展望，當然還是有點戰戰兢兢的」，但他認為，今年富邦金各子公司業務運行動能均相當不錯，若加上明年降息環境、股市表現也不錯的話，期望今年業務動能可延續至明年度。

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韓蔚廷說，較大變數是美國總統當選人川普（Donald Trump）明年上任後的政策執行，他相信川普會執行所言，但政策力度會到什麼程度仍屬未知，除了川普外，中國經濟表現也是一大變數，雖然中國政府有推出刺激經濟措施，但效果仍需要時間證明。

富邦金在中國有富邦華一銀行，韓蔚廷提到，川普上任對全球經濟乃至於對中國影響，現在看可能都言之過早，站在銀行經營角度，會持續關注因應，且富邦華一銀行個金資產大於法金資產，所受影響可能相對也會小一些。（編輯：楊凱翔）1131126