智邦：子公司處分Astera Labs股權 提高淨值

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（中央社記者潘智義台北26日電）網通廠智邦今天代子公司Accton Investment Corp.公告，處分Astera Labs, Inc.計49.2萬股，每股100.5美元，交易總金額4952.5萬美元，將全數列入保留盈餘，但仍可提高淨值。

關於此次交易股票的價值變動，智邦說明，將會反映在綜合損益表的其他綜合損益項目中，並不會影響本期淨利，將來賣出該股票時，不重分類至本期損益，而直接調整保留盈餘。迄目前為止，累積持有本交易證券91.5萬股；持股比例不到1%，處分具體目的為資金規劃。

智邦表示，迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第3條所列有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產5.06%，歸屬於母公司業主的權益9.61%，在最近期財務報表中營運資金數額149億8246.4萬元。

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此外，智邦日前法說會指出，因應美國總統當選人川普（Donald Trump）的高關稅政策，除台灣廠之外，也擴充越南廠，並已在美國南加州爾灣設有組裝廠，不論國際情勢變化，都有萬全準備。

智邦因應人工智慧（AI）、機器學習資料中心運作所需全光通訊需求，擬投資InLC以開源模式建立光通訊開放生態系統；合作開發光交換器（Optical switch），主要應用包含資料中心內部網路傳輸，以及跨資料中心傳輸需求資料中心互連服務。（編輯：楊凱翔）1131126