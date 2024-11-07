智邦投資InLC 因應3至5年全光通訊需求

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北7日電）網通廠智邦科技今天董事會中通過投資InLC Technology，將以此長期投資，強化基礎光通訊技術產品研發，為未來3到5年全光通訊需求預作必要準備。智邦投資金額約為2900萬美元（約新台幣為9.35億元）。

智邦說明，因應人工智慧（AI）、機器學習（ML）資料中心需求，必須使用光通訊與銅介質通訊搭配互補，讓幾十萬顆的GPU（圖形運算單元）能夠更容易進行連結傳輸，光通訊之於資料中心連接傳輸的重要性已不容忽視。

智邦指出，InLC擁有近10年智慧型光通訊交換核心（Wavelength Selective Switching；WSS）技術研發基礎，主要應用於電信場域，銷售客戶包含多家大型電信業者。

智邦解釋，光通訊網路必將從電信延伸到資料中心基礎建設，因為就目前資料中心業者長期布局策略來看，透過逐步建立分散式資料中心，讓AI、機器學習運算模型可以充份使用分布於不同地點、不同資料中心的算力，以符合不同客戶私有數據儲存處理的需求。不論是數據共有、專有、或分享等各種型態的數據資源，都可因此更容易進行區隔與協作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

智邦表示，將與InLC合作開發光交換器（Optical switch），主要應用包含資料中心內部網路傳輸、以及跨資料中心傳輸需求資料中心互連服務（Data Center Interconnection）。智邦將以InLC的智慧型光通訊交換核心產品為核心，以開源模式建立光通訊開放生態系統，並邀技術與商業夥伴加入。

面對AI、機器學習資料中心基礎建設需求，智邦強調將與InLC共同創新，達成整體最低用電量、最低通信延遲的目標，為資料中心提供更穩定、更方便管理的運作環境。（編輯：楊凱翔）1131107