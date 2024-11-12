傳台積電停供中國AI晶片 童子賢：美中經濟政治對抗

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（中央社記者吳家豪台北12日電）路透社報導，美國商務部下令台積電11日起停止向中國客戶供應人工智慧（AI）的先進晶片。和碩董事長童子賢今天受訪指出，這屬於對抗全球化風波的一部分，目前美國與中國兩大經濟板塊和政治板塊正在對抗，「我們只能靜觀其變，希望早日回到世界和平」。

路透社引述消息人士報導，美國商務部已去函台積電，針對運往中國、為AI加速器與繪圖處理器（GPU）提供動力的特定7奈米或更先進設計的尖端晶片，實施出口管制。台積電對此表示，作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用的出口管制法規。

童子賢今天上午出席2024綠色科技新創競賽頒獎典禮，於會前接受媒體採訪，談到減碳、通貨膨脹及台積電停供中國先進AI晶片等議題。

他指出，台積電創辦人張忠謀曾感慨「全球化已死」，從1990年代蘇聯解體、歐洲逐漸拋棄共產主義，到歐盟使用歐元，曾經帶給這個世界一片祥和美好；但最近10年國際間的關係又逐漸變得比1990年代更加緊張，有一種對抗全球化的風格，不要進行產業分工，「所有東西都搬回我們家做好」。

童子賢說，美國針對台積電7奈米或更先進AI晶片的出口管制，也是屬於對抗全球化風波的一部分。目前美國與中國兩大經濟板塊和政治板塊正在對抗中，「我們只能靜觀其變，希望早日回到世界和平」。

他強調，全球互相分工合作與經濟互動，可以提高人類文明的效率，減少摩擦並增加合作，也能增加溝通、避免衝突。後續要觀察這些管制能否早日達成共識落幕，會比較有利於台灣科技產業發展，讓台灣經濟能順利成長，廠商出口也會比較少受到干擾。（編輯：張良知）1131112