川普勝選供應鏈將二次轉移 廣達緯創擴大北美等布局

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（中央社記者吳家豪台北10日電）美國總統當選人川普（Donald Trump）主張美國製造與關稅保護主義，恐引發2018年首次美中貿易戰後的供應鏈第二次移轉再平衡，包括廣達、緯創、英業達、和碩等台灣電子代工廠在選前早已超前部署，根據客戶需求在北美及東南亞設廠或擴大投資，以因應地緣政治風險。

早在2023年5月，廣達就宣布在墨西哥投資，依據客戶需求及業務推展情況逐步推進。今年8月廣達公告泰國子公司QMB F10新廠興建工程發包，預計投資約泰銖8.5億元（約新台幣7.8億元），擴大伺服器相關產能。

廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令日前出席台灣半導體產業協會（TSIA）年會論壇受訪指出，廣達持續在海外投資及擴廠，供應鏈涵蓋很廣，在中國、台灣、泰國、美國和歐洲都有設廠，「我們的因應其實比較遊刃有餘」。

楊麒令透露，廣達美國廠人工智慧（AI）伺服器產能，到明年底之前都滿載，未來將因應需求，持續在美國擴產。廣達已在台灣和美國廠區開始試產搭載輝達GB200晶片的AI伺服器，明年第1季起逐步放量。

和碩今年7月公告在墨西哥蓋宿舍擴產，董事長童子賢當時受訪說，台灣廠商約4、5年前開始往印度、墨西哥等海外地區移動，一方面是因應全球製造業「再平衡」，另一方面是因為中國少子化趨勢及工資高漲，加上美中貿易對抗影響，台灣不少代工廠的美商客戶比例很高，需要與客戶協商布局方向。

緯創今年8月董事會決議在台灣、美國、墨西哥及印度4地擴產，以因應客戶強勁需求，包括擬於7200萬美元（約新台幣23.37億元）內取得位於美國德州的土地及廠房，擴充伺服器售後服務，並計劃在墨西哥興建廠房，增加伺服器產能。

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英業達近年也積極在海外擴產，墨西哥新建三廠今年7月落成啟用，10月29日公告將在墨西哥廠投資墨西哥披索3.92億元（新台幣6.27億元）建設高壓變電站，以滿足客戶訂單的電力需求。

仁寶過去擴廠聚焦東南亞，目前在美國和歐洲都設廠布局車用電子。今年7月仁寶宣布斥資逾新台幣5億元在波蘭購地建廠，主要針對車用電子客戶，也是仁寶製造版圖首度拓展至歐洲，預計2025年第2季完工。（編輯：林淑媛）1131110