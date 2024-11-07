本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

川普勝選衝擊供應鏈？楊麒令：廣達5地設廠遊刃有餘

2024/11/7 22:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北7日電）美國總統當選人川普（Donald Trump）主張美國製造，外界關注對伺服器供應鏈影響。代工廠廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令今天說，廣達供應鏈涵蓋得很好，在中國、台灣、泰國、美國和歐洲5地都有設廠，在因應上比較「遊刃有餘」。

至於是否擔心川普加徵關稅將增加成本，楊麒令表示，要等到確定之後再來做反應。

楊麒令今天受邀參加台灣半導體產業協會（TSIA）年會論壇，以「推進AI加速計算：半導體與IC設計創新的角色」為主題分享看法，並接受媒體採訪。

談到廣達是否因為美國大選而做出調整，楊麒令說，從公司公告可以看出來，廣達持續在海外投資及擴廠，「不可能突然間你要做什麼大的改變」。

不過他提到，比較好的狀況是，現在廣達供應鏈涵蓋得很好，在中國、台灣、泰國、美國和歐洲都有設廠，「我們的因應其實比較遊刃有餘」。

被問到是否擔心川普加徵關稅將增加成本，楊麒令表示，要等到確定之後再來做反應，現在這個時間點也無從想像。他認為關稅的事情應該會「一視同仁」，不會某個公司要繳稅，其他公司不必繳。（編輯：楊蘭軒）1131107

#川普
#中國
#台灣
#歐洲
#美國
#泰國
#楊麒令
#廣達
楊麒令
AI伺服器帶旺 廣達8月營收創高、緯創年增23%廣達楊麒令：下半年漸入佳境、只有更好
川普
川普勝選添變數 澤倫斯基：美歐關係不能斷絕川普重返白宮 美學者：石破應學安倍認真提案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.54
更多編輯台推薦新聞：