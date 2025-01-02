加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧1/300
首頁 / 產經

楊麒令：廣達AI乘勝追擊 今年擬增500至600人

2025/1/2 20:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北2日電）廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令今天表示，為因應不斷增加的專案需求，廣達人工智慧（AI）想乘勝追擊，今年計劃增加500至600名員工；輝達下一代超級晶片GB300正在進行開發中，廣達預計今年第3季推出。

廣達今天舉辦尾牙旺年會，談到美國總統當選人川普（Donald Trump）將於1月20日就任，如何因應地緣政治風險，楊麒令表示，過去2年廣達海外擴產幾乎都在美國，「我想我們的壓力比較小」，至於川普就任後會如何發展，廣達也不知道，「就等開獎再說吧」。

廣達今天旺年會以「AI領航˙廣達天下」為主題，席開逾千桌，總獎金超過新台幣5000萬元，最大獎30萬元。

楊麒令接受媒體採訪表示，廣達工程團隊人力還是不夠，需要更多的人，因為專案越接越多，還想「乘勝追擊」。

他說，現在整個AI產業不斷發展，尤其大型語言模型（LLM）持續推陳出新，許多雲端服務供應商（CSP）的商業模式都已經存在，可以從中變現，不會放棄導入任何一個世代的AI伺服器。

談到輝達（NVIDIA）、特斯拉（Tesla）等科技大廠都看好人形機器人前景，楊麒令表示，機器人與AI結合後，應用面不太一樣，AI需求會增加，包括客戶端、機器人、私有雲和公共雲等，整個AI市場還會再拓展。（編輯：張均懋）1140102

#AI
#川普
#輝達
#美國
#楊麒令
#廣達
#廣達
楊麒令
川普勝選供應鏈將二次轉移 廣達緯創擴大北美等布局川普勝選衝擊供應鏈？楊麒令：廣達5地設廠遊刃有餘
廣達
廣達第3季獲利創高 估明年AI伺服器續3位數成長
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
行政院拍版大南方新矽谷方案 南部縣市樂見其成
106
更多編輯台推薦新聞：