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童子賢：核能是不排碳電力 可壓低電價打擊通膨

2024/11/12 11:12（11/12 11:36 更新）
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國家氣候變遷對策委員會副召集人、和碩董事長童子賢（中）12日出席綠色科技新創競賽頒獎典禮受訪說，核能是不排碳的電力，可以打擊通貨膨脹、壓低電價。中央社記者吳家豪攝 113年11月12日
國家氣候變遷對策委員會副召集人、和碩董事長童子賢（中）12日出席綠色科技新創競賽頒獎典禮受訪說，核能是不排碳的電力，可以打擊通貨膨脹、壓低電價。中央社記者吳家豪攝 113年11月12日
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（中央社記者吳家豪台北12日電）國家氣候變遷對策委員會副召集人、和碩董事長童子賢今天受訪表示，核能是不排碳的電力，可以打擊通膨、壓低電價，如果台灣的排碳可以降低，出口產品的碳稅也會降低，有利於產業界競爭力。

童子賢上午出席2024綠色科技新創競賽頒獎典禮，於會前接受媒體採訪，談到減碳及通貨膨脹等議題。

針對中央研究院院長廖俊智11日呼籲台灣不能放棄任何可減碳的機會，童子賢表示，最近一週很多人見面就會聊美國總統選舉，因為美國總統當選人川普（Donald Trump）主張不要理會氣候變遷議題，主張多燒石油、多賣天然氣，甚至多燒煤炭，也主張不要綠能和電動車。

童子賢說，川普的競選政見很多與美國及全球趨勢相矛盾，他的政見怎麼兌現，還需要觀察，但免不了會擔心，如果真的按照川普政見實施，可能對地球暖化非常不利。

童子賢說，自己支持廖俊智的主張，也就是每一度電只要來自不排碳的能源，所發的電都很重要，都不要放棄。至於美國總統當選人川普的意見，「我們暫時把它擺到一邊」，因為川普的政見未必可以真正兌現。

他強調，台灣本身不產能源，需要進口能源，如果要符合防止地球暖化趨勢、確保台灣的能源安全，更重要的是能源成本，不能讓台灣的消費者負擔不起。

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童子賢指出，他曾公開說過以往台灣電價確實在全世界偏低，可是經過2、3年來好幾次的調整，台灣的電價已經與韓國在伯仲之間，台灣的電價甚至相對於中國或東南亞已經有一點偏高的趨勢，如果再調整下去的話，會造成通貨膨脹更加嚴重，因為電是百工百業的基礎。

童子賢表示，核能除了可以打擊通膨、壓低電價，更重要一點是核能是不排碳的電力。面對地球暖化趨勢，包含歐洲或其他先進國家，可能都對台灣的出口產品課碳稅，如果降低台灣的排碳，碳稅也會降低，也有利於產業界競爭力。（編輯：張均懋）1131112

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