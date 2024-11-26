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台股力守季線 法人：期待12月作帳行情

2024/11/26 08:21
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（中央社記者曾仁凱台北26日電）台股25日上漲44.05點，收在22948.37點，月線22964點得而復失，但力守季線22574點。法人分析，由於川普明年1月即將上任美國總統，其政策難以捉摸，不確定性高，不過對台股12月作帳行情仍有期待。

川普最新提名避險基金經理人班森特（Scott Bessent）出任財政部長，投資人正面看待此人事安排，25日美股走揚，道瓊工業指數勁揚440.06點或0.99%，收44736.57點，再創新高；標普500指數小升18.03點或0.30%，收5987.37點。

以科技股為主的那斯達克指數上揚51.19點或0.27%，收19054.84點；費城半導體指數上漲32.13點或0.65%，收4987.92點。

但個股方面，與台股關連性高的輝達（NVIDIA）股價回檔，終場下跌5.93美元或4.18%，收在136.02美元；特斯拉（Tesla）下跌13.97美元或3.96%，收在338.59美元；台積電ADR也下跌5美元或2.63%，收185.08美元。

永豐投顧分析，川普當選後，美股雖有慶祝行情，但以特斯拉及有望受惠放寬管制的金融股、能源股等為主，與台股連動性較高的半導體類股，受美國要求禁供中國7奈米以下晶片等因素影響，費半指數獨弱，壓抑台股表現。

永豐投顧認為，輝達與台積電目前股價沉潛，不過隨輝達全新GB200伺服器開始出貨，明年AI族群業績成長可期，加上12月一向是集團作帳時期，年底盤勢氣氛有機會轉為熱絡。（編輯：林家嫻）1131126

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