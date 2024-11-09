本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北韓派軍援俄侵烏 北約與亞太盟友強烈譴責
首頁 / 證券
輝達
新聞專題
輝達2/268
首頁 / 證券

輝達11/20將公布財報 法人看好台股年底作帳行情

2024/11/9 09:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北9日電）輝達（NVIDIA）在美國時間20日即將公布第3季財報，法人觀察，不論從輝達執行長黃仁勳的談話，或雲端服務供應商（CSP）的資本支出計畫來看，AI短期內需求面無虞，隨全新的GB200伺服器準備出貨，有望引領台股年底作帳行情。

永豐投顧分析，輝達20日將公布第3季財報，Bloomberg預測輝達第3季毛利率維持在75%，根據過去幾次輝達財報發布會的經驗，輝達毛利率往往能超越分析師預期。

Bloomberg也預測輝達第3季獲利年增率，將由上一季的166%降到96%，這主要是基期不斷墊高所致。

整體來看，人工智慧（AI）需求面無虞，輝達執行長黃仁勳10月初受訪時表示，市場對於新一代Blackwell架構AI晶片的需求「很瘋狂」。

此外，從微軟、Facebook母公司Meta等輝達重要客戶最新公布的財報來看，AI投資持續加速。其中，Meta第3季資本支出較第2季躍增36%到92億美元，同時上修2024財會年度的資本支出預測，從原本的370億美元至400億美元，上調為380億美元至400億美元。

保德信科技島基金經理人黃新迪觀察，美國雲端4大龍頭業者持續加大對AI的資本支出，反映出市場對於AI需求仍相當強勁，預料美國選後股市將回歸基本面走勢，並展開第4季旺季行情。

永豐投顧認為，從過往經驗來看，台股第4季常有年底作帳行情，今年AI參與廠商對於2025年一定有更高展望；股市的季節規律與產業熱門題材相配合，看好今年作帳行情可期，甚至有機會延續到2025年第1季，AI題材仍是市場關注的主要焦點。（編輯：張良知、張均懋）1131109

黃仁勳
輝達GB200量產預備 法人：散熱族群可望搶先受惠美科技業大咖恭祝川普勝選 黃仁勳、巴菲特未表態
永豐
美國降息確立 法人：台股將迎第4季旺季行情聚焦美國降息 牽動台股中秋變盤
輝達
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普勝選華爾街延續漲勢 輝達成史上首家市值破3.6兆美元企業
172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：